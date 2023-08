Festa della Madonna Assunta a Torre del Greco, dai canti alla processione: il programma

La festa in onore della Madonna dell’Assunta a Torre del Greco entra nel vivo e il programma in vista del 14 e 15 agosto è fitto di impegni. L’annuale celebrazione nella Basilica Pontificia di Santa Croce anche quest’anno si chiuderà il 15 agosto a via Comizi con la processione serale per le vie più importanti della città. Il 6 agosto scorso è invece iniziata la “Novena di preparazione”, mentre dal 7 agosto sono iniziate le varie celebrazioni eucaristiche che si chiuderanno il 15 mattina alle ore 19:00 prima di dare il via alla processione.

Il programma della Festa della Madonna dell’Assunta a Torre del Greco

Si riparte dunque il 14 agosto alle ore 19:00 con la celebrazione eucaristica con la parrocchia di San Giuseppe alle Paludi, mentre alle 20:00 ci saranno l’adorazione, il vespro e le benedizioni. Programma fittissimo invece il giorno successivo, a Ferragosto, le celebrazioni eucaristiche inizieranno alle 7:00 per poi ripetersi alle 8:30 e le 10:30. Alle 18:15 invece ci sarà il “Rosario della tradizione popolare torrese” accompagnato da alcuni canti popolari. Alle 19:00 altra celebrazione eucaristica ma stavolta con la parrocchia di Portosalvo.

Dalle 20:30 invece il via all processione con la venerata immagine dell’Assunta che passerà per: via Beato V. Romano, via Teatro, via Piscopia, via Falanga, via Costantinopoli, via del Plebiscito, Largo Costantinopoli, via Comizi fino ad arrivare a piazza S. Croce con l’atto di affidamento alla madonna.