14 agosto, Mennella onora le vittime del crollo del Ponte Morandi: “Non vi dimenticheremo mai”

Era il 14 agosto 2018 quando il crollo del Ponte Morandi di Genova distrusse la vita delle 43 vittime, tra cui quelle di Giovanni Battiloro, Matteo Bertonati, Gerardo Esposito, Antonio Stanzione. Quattro giovani di Torre del Greco che alle 11.36 di quel giorno maledetto viaggiavano in auto, felici per le vacanze appena iniziate, ma ai quali sarebbe toccata una sorte tremenda. In tutto le vittime napoletane furono sei: ai quattro torresi si aggiunsero infatti Gennaro Sarnataro di Casalnuovo e Stella Boccia di Somma Vesuviana.

Il sindaco Mennella ricorda le vittime del crollo del Ponte Morandi a Genova

A distanza di cinque anni la loro memoria è stata onorata anche dal nuovo sindaco, Luigi Mennella, che si è recato presso la targa in loro memoria che si trova nella zona del porto. “Non vi dimenticheremo mai” scrive il nuovo primo cittadino che, all’inizio del proprio mandato, è alle prese proprio con un altro crollo, quello di una palazzina nel centro storico che fortunatamente però non ha provocato vittime.

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*



Torre del Greco non dimentica quei quattro giovani. La memoria di Giovanni Battiloro, Matteo Bertonati, Gerardo Esposito e Antonio Stanzione resta viva ogni anno con la loro commemorazione. La città ha dedicato loro anche un murale ad un anno dalla tragedia, in modo che i loro volti possano continuare ad essere visti ed essere monito verso coloro che dovrebbero imparare le lezioni del passato per non commettere gli stessi errori nel futuro.