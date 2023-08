Guasto improvviso agli impianti Gori, manca l’acqua in diverse zone di Torre del Greco

Per un improvviso guasto agli impianti di distribuzione dell’acqua gestiti dalla Gori Spa, sono segnalate mancanze d’acqua e cali di pressione in diverse strade di Torre del Greco oggi 29 agosto.

Guasto alla rete idrica, Gori comunica mancanza d’acqua a Torre del Greco

La Gori Spa, società che gestisce il servizio idrico, è al lavoro per ripristinare la regolare fornitura d’acqua nella zona alta di Torre del Greco. Questo dopo che un guasto improvviso ha causato l’interruzione delle forniture e l’abbassamento della pressione idrica in particolare nelle seguenti strade: Via Benedetto Croce, Via Enrico De Nicola, Via Montedoro, Via Scappi, Via Tironi e tutte le relative traverse. I cittadini di Torre nord si sono risvegliati questa mattina con i rubinetti a secco, o quasi: un disagio che dovrebbe comunque durare poco visto che nelle previsioni della Gori potrebbe essere risolto nel giro di alcune ore.

Quando tornerà l’acqua a Torre del Greco

I tecnici, fanno sapere dalla Gori, sono già al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Stando alle previsioni, il ripristino della normale erogazione idrica dovrebbe avvenire gradualmente già dal primo pomeriggio di oggi, a partire dalle 15:00 di martedì 22 agosto 2023. Come sempre si ricorda, in questi casi, alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.

La zona alta di Torre del Greco, per la propria conformazione, è da sempre soggetta a periodici cali di pressione ed in molti casi i residenti hanno dovuto provvedere con impianti e serbatoi autonomi che caricano nottetempo l’acqua che viene poi utilizzata durante il giorno: l’attività messa in campo dalla Gori nei mesi scorsi dovrebbe consentire di risolvere definitivamente il problema dell’approvvigionamento idrico per decine di famiglie: salvo ovviamente imprevedibili casi di guasti.