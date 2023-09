Continua l’incubo lavori a Torre del Greco con la zona calda della città paralizzata dai tanti cantieri a cielo aperto e varie tipologie di lavori. In particolare attualmente c’è quello di via Scappi che blocca il passaggio principale per raggiungere l’entrata autostradale di Torre del Greco. Cantiere che ha generato indubbiamente caos, scatenando le tante critiche dei cittadini che lamentano delle lunghe a quasi ogni ora del giorno. Al contempo, anche via Aldo Moro è interessata da lavori di manutenzione.

Traffico in tilt a Torre del Greco: i motivi

L’ingorgo principale è sicuramente quello di via Scappi. I lavori iniziati lo scorso 31 agosto hanno paralizzato la via principale per l’autostrada per molti torresi, creando disagi anche a chi invece fa il percorso inverso, obbligato a virare verso il pieno centro prima di raggiungere la propria destinazione.

Gli interventi sono stati avviati per restaurare il manto stradale che versava in condizioni tremende (provocando molti problemi ad auto e motorini). L’obiettivo è completare le operazioni tra massimo una settimana, per non creare problemi aggiuntivi con la riapertura delle scuole.

In mattinata, tuttavia, un ulteriore cantiere ha invaso il centro di Torre del Greco, in via Aldo Moro. I vigili presenti in zona, alla nostra redazione, hanno parlato di un possibile intervento di manutenzione. I lati della strada sono stati sbarrati e nessun veicolo potrà essere parcheggiato.

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*

Tra clacson e code di auto, dalle prime ore del mattino il traffico ha paralizzato via Mazzini e naturalmente tutta la zona della “Vesuviana“, dunque viale Ungheria e via Guglielmo Marconi. La durata dei lavori però non è stata resa nota, dunque bisogna attendere ulteriori aggiornamenti. Intanto qualche cittadino sottolinea, invece, che tra i motivi del blocco possa esserci il guasto che ha interessato un pullman che transitava in zona.

In mattinata, a causa del traffico, persino un’ambulanza è rimasta bloccata in via Martiri D’Africa. Ormai da giorni i cittadini continuano a lamentare una situazione critica, quella di una città che nelle ore clou della giornata diventa quasi impossibile da percorrere in auto.