Torre del Greco al centro del mercato ittico campano: chiesti 162 mila euro alla Regione

Il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, punta alla valorizzazione della produzione ittica locale per rendere il porto cittadino uno dei punti di riferimento per la pesca e la commercializzazione dell’intero comparto del Golfo di Napoli.

Torre del Greco punta alla valorizzazione della produzione ittica

Nell’ambito del bando che ha ad oggetto Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca e Misure a favore della commercializzazione, l’amministrazione comunale torrese ha richiesto alla Regione Campania un investimento pari a 162 mila euro per attuare alcuni importanti interventi.

Tra questi: l’acquisto di contenitori riutilizzabili per lo sbarco del pescato, in polipropilene con microchip Rfid, per eliminare quelli in polistirolo attualmente utilizzati oppure il reperimento di una macchina da lavaggio per le cassette in grado di sterilizzare 500 casse ogni ora.

Con la delibera approvata, la Giunta ha dato mandato alla dirigente Claudia Sacco di presentare la relativa istanza redatta e firmata dal primo cittadino. In questa relazione è scritto come “il sito individuato dall’amministrazione comunale in cui verrà installata ed utilizzata la macchina da lavaggio è il porto di Torre del Greco, un vero e proprio attrattore economico che incide ed influenza favorevolmente sia la produzione ittica locale sia quella delle vicine isole del Golfo di Napoli”.

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*

Il sindaco, nella relazione inviata alla Regione, spiega che “sempre all’interno dello stesso sito verrà gestita la logistica delle cassette (deposito, pulizia, sterilizzazione e tracciatura), in sinergia con i pescatori e gli operatori del comparto ittico (grossisti e dettaglianti) che hanno aderito a tale progetto”.

Nell’ambito dello stesso bando, il Comune ha richiesto un altro finanziamento per 166.469 euro complessivi, finalizzati alla promozione dell’industria ittica locale e la promozione del consumo delle specie ittiche. Nell’istanza di partecipazione, ancora il primo cittadino spiega: “Questa operazione ambiziosa si concentra su una serie di interventi strategici, mirati a ottimizzare le condizioni per l’ingresso di prodotti ittici e acquicoli sul mercato, garantendo al contempo la sostenibilità e la qualità sia dei prodotti sia dell’ambiente”.