Caneo su Crotone-Turris: “Domani ci sarà qualche rotazione. Loro giocano per vincere il campionato”

In vista di Crotone-Turris in programma domani alle 20:45, in conferenza stampa odierna ha parlato il tecnico dei corallini Bruno Caneo. Testa bassa e lavorare, questo il diktat del tecnico sardo che invita i suoi a continuare a stupire come con il Benevento. Il tecnico ha risolto tutti i dubbi dei media, spiegando anche che non sono previsti cambi tattici per la sfida di domani sera. Argomento caldo ancora quello di Frascatore, ma il trainer rassicura tutti, il calciatore è pronto.

Le parole di Bruno Caneo alla vigilia di Crotone-Turris

Stabilità e sicurezza, queste le parole chiave emerse dalla conferenza odierna, che Bruno Caneo ha aperto così: “Il Crotone è una buonissima squadra, costruita come il Benevento per vincere il campionato. Ho visto la partita con il Catania ed è una squadra organizzata, che ha molta fisicità e buona tecnica, quindi dobbiamo stare molto attenti, ma in realtà lo dobbiamo essere con chiunque giochiamo. La trasferta di Crotone è uno step importante per noi, ci servirà per capire cosa stiamo facendo, cosa dobbiamo fare e cosa dobbiamo diventare. Sarà un passaggio importante per determinare le nostre ambizioni che prima di tutto è la salvezza, quindi ogni partita deve essere un mattone in più da mettere per raggiungere l’obiettivo”.

Su possibili cambi di modulo il tecnico risponde così: “No, il nostro pensiero, la nostra identità è il 3-4-3, fatto in modo giusto, determinato, con principi di gioco su cui lavoriamo, quindi la nostra identità è quella. Poi è chiaro che a fine partita può succedere di tutto e quindi può anche cambiare il modulo, però in linea di massima questa è la nostra mentalità, identità. Ci dobbiamo riconoscere in questo modo di giocare ed interpretare le partite, altri modi non ne conosco. Conosco questa mentalità, questa filosofia ed è quella che ho trasmesso al gruppo, il gruppo l’ha recepito e la sta trasformando.

Il tecnico ha poi continuato sulla questione formazione: “Qualche cambiamento faremo, ci sarà qualche alternativa. Niente di scontato, nel senso che sono contento di tutti. Ho un gruppo, una rosa che reputo importante e quindi ognuno può giocare al posto dell’altro e voglio tenere tutti i calciatori dentro la partita e dentro il progetto. Quindi domani ci sarà qualche rotazione, qualche inserimento in alternativa”.

Su Frascatore: “Si è allenato bene già nei giorni precedenti alla partita con il Benevento. Ha fatto una settimana continua, con la testa concentrata sulla Turris e dentro al gruppo. Quindi credo che partirà dall’inizio, ma non sarà l’unico cambiamento”.