Turris, distorsione alla caviglia per Daniele Franco. I tempi di recupero

L’unica nota stonata della serata magica di Crotone è l’infortunio di Daniele Franco durante la ripresa. Il mediano corallino ha dovuto lasciare il campo in seguito ad un tremendo scontro di gioco poco dopo la propria area di rigore. Il numero 4 della Turris dopo qualche minuto a terra dolorante è uscito direttamente senza provare a rimanere in campo, simbolo dunque di una botta non da poco. Fortunatamente le prime news riguardante l’infortunio sembrano essere non del tutto pessime, ma saranno importanti gli esami dei prossimi giorni.

La Turris spera nel recupero lampo di Daniele Franco

Daniele Franco ha infatti riportato una distorsione alla caviglia. Sono queste le prime news uscite fuori dall’Ezio Scida ieri sera. Da domani il centrocampista corallino sarà sottoposto ad una serie di radiografie e controlli per capire bene l’entità dell’infortunio. La speranza per Bruno Caneo e compagni è quella di riavere il calciatore il prima possibile vista la sua importanza in campo. Difficile che possa esserci già domenica contro il Sorrento, ma per ogni certezza bisognerà aspetterà la giornata di domani e capire poi il trattamento da compiere sulla caviglia del “Prof”.

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*



Al suo posto scalpitano Matera e Pugliese, entrambi entrati ieri nel match di Crotone. Il primo concederebbe più spazi e libertà di fraseggio a Scaccabarozzi, mentre il secondo regalerebbe profondità ed inserimenti continui.