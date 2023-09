Il sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella, facendo il punto del lavoro fatto nei primi 100 giorni di incarico da primo cittadino, ha ribadito le difficoltà incontrate a causa della situazione trovata al comune al momento dell’insediamento: arrivata la risposta “poetica” del predecessore Giovanni Palomba.

“Dissing” su Facebook tra Palomba e il sindaco Mennella

Luigi Mennella, in sella a Palazzo Baronale da poco più di tre mesi, aveva sintetizzato con queste parole dal suo profilo Facebook il suo pensiero: “Oggi sono 100 giorni esatti dal momento del mio insediamento. Una circostanza utile per fermarsi un attimo e guardare al minimo lavoro sin qui fatto. Si poteva fare di più? Certo. Ma lasciatemi anche aggiungere che è stato fatto molto di più di altri che sicuramente avrebbero potuto fare di più!”

Un mezzo scioglilingua che l’ex sindaco Giovanni Palomba, rimasto in carica per un mandato completo dal 2018 al maggio scorso, ha probabilmente letto (ma i dubbi sono pochi) come una chiamata in causa: così la risposta non si è fatta attendere ed è arrivata, utilizzando la stessa piattaforma, a strettissimo giro: “Pensiero poetico da un ignorante, per un intelligente: chi vive nel costante confronto con l’altrui passato, è perché non vive bene il suo presente”. Un pensiero che sembrerebbe essere riferito proprio al suo successore.

Mennella: “Allora diciamo che non è colpa di nessuno”

In più occasioni, l’attuale primo cittadino ha dichiarato che la situazione della macchina comunale è stata trovata in condizioni disastrose e rimetterla in moto sarà la necessaria priorità del governo cittadino: un ritornello che ha portato Giovanni Palomba sugli scudi fino alla risposta per le rime di venerdì 8 settembre.

Durante l’intervista in occasione dei primi 100 giorni, Mennella ha risposto a sua volta alla frecciatina: “Ma è un dato di fatto, non me lo sto inventando io. Se io arrivo al comune e trovo una macchina comunale che non è stata avviata devo dire che non è stata colpa di nessuno? E allora facciamo così, magari l’ex sindaco è più contento – sono le parole del primo cittadino, prima di stemperare la polemica – non ho nulla di personale contro Palomba con il quale c’è anche un rapporto di amicizia ma è mancata la dovuta programmazione”.