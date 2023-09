Il sindaco Luigi Mennella torna a parlare di cultura a Torre del Greco in un’intervista a margine del Premio letterario “La Ginestra”, che è stato consegnato ieri 13 settembre a Michelangelo Pistoletto.

Mennella sindaco: “Pensiamo ad un percorso sulla cultura”

Durante la premiazione di Michelangelo Pistoletto nella splendida cornice di Villa delle Ginestre, il sindaco Luigi Mennella ha ribadito la centralità della cultura per il territorio di Torre del Greco. A cominciare proprio dalla seicentesca Villa Ferrigni, dove il poeta Giacomo Leopardi visse gli ultimi giorni della sua tormentata vita.

“E’ stata una serata di grande cultura. Vedere qui il maestro Pistoletto è stata una grande gioia, una persona al di fuori della realtà in un contesto come questa villa che ha dato e darà tanti lustri alla città di Torre del Greco” – sono le parole di Mennella, che ricorda anche la distruzione, per un incendio, della Venere degli Stracci di Pistoletto – “Sono passato a piazza Municipio e ho visto questo obelisco ‘la Venere risorgerà’ ed ho pensato ai tanti fatti di questi giorni accaduti proprio lì (l’omicidio di Gianbattista Cutolo, ndr)”.

Mennella, che ha tenuto per sè la delega alla cultura, ha mostrato di puntare molto sulla valorizzazione di questo punto di forza: “Adesso Torre del Greco può pensare ad un percorso della cultura che sia foriero di una città diversa, affinché con la cultura possa rientrare in un discorso al quale la città da tempo non appartiene più”.

Villa delle Ginestre, ultima dimora di Giacomo Leopardi

Il poeta del pessimismo cosmico visse proprio a Torre del Greco gli ultimi giorni della sua vita, ospite del fraterno amico Antonio Ranieri, e dove scrisse una delle sue opere più famose, “La Ginestra”, appunto, il fiore che riempie il panorama della tenuta.

Uno tra i tanti personaggi celebri dell’arte, della letteratura e della politica che hanno legato in qualche modo il loro nome nei secoli alla città del corallo. Come lui, Enrico De Nicola, San Vincenzo Romano, Niccolò Zingarelli e tanti altri. Con un percorso che unisca i personaggi illustri legati a Torre del Greco, la città potrebbe avere un ruolo da grande protagonista negli itinerari culturali nazionali.