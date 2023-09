Il calendario d’ottobre della Turris: con la Juve Stabia si giocherà sabato sera

La Lega Pro ha comunicato date e orari delle gare che si disputeranno dalla sesta all’undicesimo giornata d’andata: la Turris continuerà a giocare sempre e solo in serata. Ritorna anche il monday night l’8 ottobre con i corallini che giocheranno a Potenza. Ci sarà un altro turno infrasettimanale in cui la Turris (come settimana prossima) giocherà in trasferta, a Taranto. Sorpresa invece per il sentitissimo derby contro la Juve Stabia che è stato programmato sabato 21 ottobre alle 20:45.

Il calendario della Turris in campionato

Di seguito il calendario completo delle prossime giornate, con date ed orari, in un ottobre che vedendo le avversarie si profila essere un mese decisivo per capire il vero valore della Turris targata Bruno Caneo.

Sesta giornata: 01/10/23 Foggia-Turris ore 18.30 (DOMENICA)

Settima giornata: 08/10/23 Turris-Virtus Francavilla ore 18.30 (DOMENICA)

Ottava giornata: 16/10/23 Potenza-Turris ore 20.30 (LUNEDI’)

Nona giornata: 21/10/23 Turris-Juve Stabia ore 20.45 (SABATO)

Decima giornata: 25/10/23 Taranto-Turris ore 20.45 (MERCOLEDI’)

Undicesima giornata: 29/10/23 Turris-Giugliano ore 18.30 (DOMENICA)

Il cammino in Coppa Italia della Turris

La Lega Pro dopo aver annunciato il calendario di campionato per il mese d’ottobre ha anche reso noto gli accoppiamenti per la Coppa Italia Serie C. Per la Turris si inizia in casa contro l’Audace Cerignola dell’ex Vito Leonetti mercoledì 4 ottobre (orario ancora da definire). In caso di passaggio del turno i corallini troveranno la Juve Stabia, partita che si giocherà mercoledì 8 novembre.