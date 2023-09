Il primo gol tra i Pro non si scorda mai. E’ sicuramente il sigillo di questa sera per Luca Nocerino sarà un ricordo indelebile di una carriera che sembra promettere bene. Il giovane esterno, sorpresa assoluta di questo inizio di stagione, si è sbloccato durante Turris-Sorrento, segnando la rete del parziale 1-1. Al termine della partita poi successivamente vinta col risultato di 3-2, l’esterno di Torre del Greco si è presentato ai microfoni della stampa.

Le parole di Luca Nocerino dopo Turris-Sorrento

Il giovane attaccante apre così la conferenza: “Lo sto sognando da tre anni ormai, da quando ho fatto l’esordio. Poi, essendo io di Torre, farlo qui al Liguori è un’emozione unica. C’erano tutti i miei amici e i miei familiari sugli spalti, quindi è stato bellissimo. Il gol lo dedico a tutta la mia famiglia, in particolar modo alle mie nipotine”.

Sul rapporto con Caneo e la spinta della piazza: “Ringrazierò sempre il mister perché mi da fiducia, non è facile far giocare sempre titolare un classe 2004 e con Gianluca D’Auria che è un giocatore fantastico. È una cosa importante. Il Liguori ci aiuta tantissimo. Ci da la carica quando magari non ne abbiamo più, ci danno quella grinta che serve per finire in meglio la partita”.

Sul momento della Turris: “Restiamo sempre con i piedi per terra, il nostro obiettivo è sempre la salvezza, poi quello che viene dopo è tutto in più”.