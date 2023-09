Tassa sui rifiuti, Ramondo: “Se i torresi vogliono pagare di meno devono differenziare bene”

“Se i torresi vogliono pagare di meno devono differenziare bene”. È lo slogan dell’assessore con delega alla nettezza urbana, Antonio Ramondo, pronunciato questa mattina durante la presentazione del nuovo calendario di conferimento dei rifiuti a Torre del Greco. I cittadini sperano che si possa aprire così una nuova epoca per il decoro urbano, dopo anni trascorsi tra emergenze continue e un’inchiesta giudiziaria scaturita nel corso di una delle passate amministrazioni.

Nuovo calendario dei rifiuti a Torre del Greco

Se il Comune di Torre del Greco fa la propria parte mettendo mano alla gestione della raccolta dei rifiuti, dall’altra parte è fondamentale anche l’apporto della cittadinanza. Il dottor Ramondo ha spiegato infatti che i costi maggiori per lo smaltimento sono generati dalla frazione indifferenziata: più se ne produce, maggiori sono i costi a carico di Palazzo Baronale che quindi è costretto a mettere le mani nelle tasche dei residenti.

Mani in tasca che saranno messi anche attraverso sanzioni salatissime, le quali saranno comminate dagli agenti della Polizia Locale ai quali è stato chiesto un impegno particolarmente stringente e attento.

Differenziare bene per risparmiare sulla tassa sui rifiuti

È ovvio concludere che, dunque, migliore è l’efficienza dei cittadini nel differenziare bene e nel conferire i rifiuti nei giorni ed orari prestabiliti, più ne guadagnano loro stessi in termini economici oltre che in decoro urbano. A tale proposito è utile ricordare il nuovo calendario di conferimento che entrerà in vigore lunedì 23 ottobre 2023 (con il conferimento multimateriale).

LUNEDÌ: Multimateriale (Imballaggi in Plastica e Metalli).

MARTEDÌ: Secco Residuo (Rifiuti non riciclabili).

MERCOLEDÌ: Umido (Rifiuti di origine organica).

GIOVEDÌ: Carta e cartoni (Carta e imballaggi in cartone) – Vetro.

VENERDÌ: Umido (Rifiuti di origine organica) – Pannolini, pannoloni e traverse per gli aventi diritto.

SABATO È vietato conferire.

DOMENICA: Umido (Rifiuti di origine organica).

Come si differenziano i rifiuti

Ecco di seguito quali rifiuti è possibile gettare per ogni tipologia

UMIDO, RIFIUTI DI ORIGINE ORGANICA

Avanzi di pane, pasta, riso, farina, pesce, carne, cibi in genere e alimenti avariati; scarti e avanzi di frutta e verdura, formaggi e salumi, fondi di caffè, filtri di tè e camomilla; ossa, guscio d’uovo e di molluschi, fiori recisi, pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camino, tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata, escrementi, piume, peli e lettiere non agglomeranti di piccoli animali domestici, cartoni per pizze solo se unti. SFALCI: Per quantità pari o inferiori ad 1 MASTELLO DA 25 LT conferibile con la frazione organica.

PLASTICA E LATTINE MULTIMATERIALE

Imballaggi in PLASTICA: piatti e bicchieri monouso, vasetti di yogurt, bottiglie di acqua e bibite; grucce appendiabiti, bottiglie di detergenti, taniche per liquidi, flaconi/dispensatori saponi, reggette stringipacchi, blister, cassette per frutta, cellophane delle riviste, polistirolo, contenitori con sigle PET PVC PE PP PS. NO PLASTICA DURA

METALLI, LATTA, BANDA STAGNATA, ALLUMINIO: scatolette e lattine in banda stagnata, contenitori in metallo o alluminio per alimenti (pelati, tonno, mais cibo per animali), carta alluminio, bombolette spray vuote non pericolose (panna, deodorante, lacche) contenitori col simbolo AL, contenitori in Tetra Pak vuoti.

VETRO: CONTENITORI E IMBALLAGGI IN VETRO

Fiaschi senza paglia, barattoli e vasetti, bottiglie prive di tappi. Contenitori vari in vetro per alimenti e non, senza tappi e/o altri materiali diversi. Bicchieri e brocche, solo se in vetro (no cristallo, no pirex).

CARTA: E IMBALLAGGI IN CARTONE

Giornali, quotidiani e riviste, tovaglioli e fazzoletti non sporchi o unti, libri e quotidiani (privati delle copertine in pelle, similpelle o altro materiale non cartaceo, fotocopie e fogli usati (togliendo le parti adesive, in plastica o metallo, cartoni, imballaggi di cartoni, cartoni per pizze solo puliti (non uniti) scatole per pasta e alimenti, buste/sacchetti di zucchero o farina (no sacchi utilizzati nell’edilizia).

SECCO RESIDUO: RIFIUTI NON RICICLABILI

Oggetti in plastica (no PE, PET, PP) e gomma: carta carbone, oleata da forno, plastificata, vetrata, pannoloni e assorbenti traverse; sacchi aspirapolvere, piccoli oggetti in legno verniciato; spugne sintetiche, stracci sporchi e indumenti non riutilizzabili; giocattoli (non elettrici ed elettronici), CD, DVD, cassette audio e video; posate in plastica; cocci di porcellana, cicche di sigarette; penne, pettini, calze, siringhe usate con ago protetto, cosmetici, spazzolini, lampadine ad incandescenza (no Neon), lumini votivi; piccoli vasi di coccio per piante; rasoi usa e getta; bastoncini per le orecchie.

INGOMBRANTI

Mobili, armadi, poltrone, divani, sedie, reti da letto, materassi; parti metalliche di grandi dimensioni o accoppiate ad altri materiali, pentolame, giocattoli di grandi dimensioni, parti meccaniche, rifiuti in plastica dura. Porte, finestre, tapparelle in quantità limitata (no ristrutturazione).

RAEE: APPARECCHIATURE ELETTRICHE ELETTRONICHE

Frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, forni da cucina, forni a microonde; aspirapolveri, asciugacapelli, rasoi elettrici; TV, monitor; schermi LCD e plasma, Hi-Fi, telefoni, tablet, lettori musicali, computer, stampanti, calcolatrici, macchine fotografiche, videocamere, videoregistratori, condizionatori, apparecchi elettrici per il riscaldamento, etc; giochi elettrici ed elettronici, componenti informatici, trapani, saldatori, seghe elettriche, macchine per cucire.

RUP: FARMACI/PILE/TONER

Conferibile anche presso rivenditori:

– Farmaci: pillole, sciroppi, creme e qualsiasi altro farmaco scaduto senza imballaggio; siringhe usate con ago protetto.

– Pile e Batterie: pile apparecchiature audiovisive; pile di telecomando, di cellulari, tutti i tipi di batterie di uso domestico.

– Toner e Cartucce: toner e cartucce di stampanti laser ed ink jet, nastri per stampanti ad aghi. Conferibile solo al CRC secondo regolamento.

OLIO VEGETALE USATO

Olio di frittura, di oliva e semi; olio di sottoli (es. carciofini, funghi, olive); olio di pesce in scatola (es. tonno, salmone); ovvero tutti gli oli di origine organica.

VESTIARIO ABITI DISMESSI IN BUONO STATO

Maglieria, pantaloni, giacche e cappotti; coperte, piumini, biancheria per la casa; borse, cappelli, cinture, cartelle, zaini e scarpe purché in buono stato.