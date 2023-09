La Turris crolla contro il Picerno: Murano regala l’1-3 per gli ospiti

Si ferma anche la Turris, al termine dei novanta minuti il Picerno vince per 1-3 con Murano protagonista di una tripletta. I corallini si spengono troppo presto giocando un secondo tempo irriconoscibile senza mai tirare in porta.. Testa ora alla partita di domenica prossima contro il Foggia, dove la Turris vuole tornare a fare la voce grossa contro una squadra che è galvanizzata dall’importante successo a Catania per 0-1 in un Massimino pieno.

La cronaca di Turris-Picerno

Partenza shock per la Turris con il Picerno che passa subito in vantaggio con Murano che di testa insacca dopo un cross dalla destra, Fasolino prova il miracolo ma c’è poco da fare. I corallini cercano il pareggio e al 9’ mettono le cose in parità con l’ennesima sgasata di Cum che mette al centro e Cocetta insacca. I corallini insistono e al 19’ sfiorano il gol del vantaggio con Contessa che approfitta di un errore difensivo ma il tocco sotto finisce fuori di un soffio. Il Picerno prova ad andare avanti e al 36’ trova la rete sempre con Murano che raccoglie un passaggio errato di Scaccabarozzi e si lancia a rete superando Fasolino per l’1-2

La ripresa parte con una Turris molto bassa, sotto ritmo e senza il mordente che serve. Caneo prova a dare la svolta inserendo De Felice e Pavone ma arriva il terzo gol ospite. A realizzarlo è sempre Murano che approfitta di un errore di Cocetta e insacca per la tripletta personale. Il tecnico corallino prova a dare una nuova scossa inserendo D’Auria ma la Turris ha accusato il colpo e non riesce nemmeno ad impensierire il portiere ospite. Assalto finale dei corallini che non produce nulla, il Picerno controlla e va in avanti quando può. I padroni di casa accusano il colpo decisivo e nell’ultimo quarto d’ora attendono solo il fischio finale.