Vesuviana, da ottobre più fermate da Torre del Greco a San Giorgio: cosa cambia

Da lunedì 2 ottobre 2023, come comunicato dall’EAV, la Circumvesuviana garantirà corse aggiuntive in alcune stazioni: i treni direttissimi della linea Napoli-Sorrento effettueranno, infatti, fermate a Torre del Greco, San Giorgio a Cremano, Portici ed Ercolano.

Circumvesuviana, nuove fermate per i treni tra Napoli e Sorrento

Poche settimane fa i sindaci dei Comuni interessati hanno incontrato il presidente dell’EAV, Umberto de Gregorio, e i dirigenti della società per valutare l’andamento del piano di sperimentazione estivo, poi riconfermato con ulteriori integrazioni.

Tra queste l’aggiunta di nuove fermate nelle stazioni di Torre del Greco, San Giorgio a Cremano, Portici ed Ercolano, nonché quelle maggiormente coinvolte dai cambiamenti apportati con il nuovo sistema, in modo tale da migliorare il servizio offerto ai cittadini.

Nello specifico, i treni della linea Napoli – Sorrento, in partenza alle 6:52 e alle 7:28 da Porta Nolana e alle 16:02 da Sorrento, effettueranno fermate anche nelle quattro stazioni sopra menzionate, in modo da offrire ulteriori corse ai pendolari dell’area vesuviana.

“Come promesso, da lunedì 2 ottobre altri treni della linea Napoli – Sorrento effettueranno la fermata anche alla stazione di Torre del Greco. Si tratta dei due convogli in partenza da Napoli Porta Nolana delle 6:52 e 7:28 e di quello in partenza da Sorrento alle 16:02″ – è la comunicazione diffusa sui social dal sindaco torrese, Luigi Mennella.

“Ci rendiamo conto che siamo ancora lontani dagli standard del passato ma almeno in questo modo si prova a salvaguardare le esigenze di una parte dei lavoratori pendolari e degli studenti diretti tra la penisola sorrentina, Castellammare di Stabia e la zona di Pompei Villa dei Misteri”.

“Resteremo vigili nel valutare le ulteriori esigenze dei nostri concittadini e pronti a farci sentire con l’Ente Autonomo Volturno qualora venissero individuate criticità e le necessità specifiche” – ha concluso il primo cittadino.