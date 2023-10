Torre del Greco celebra il quinto anniversario dalla canonizzazione di San Vincenzo Romano. I festeggiamenti il 14 e 15 ottobre nell’ambito della Notte Sacra, la manifestazione organizzata proprio per omaggiare il santo con un programma che coinvolge sia il centro storico che la periferia con degli itinerari ideati sulle orme del preveto faticatore.

LEGGI ANCHE – Il programma completo della Notte Sacra

Notte Sacra a Torre del Greco per celebrare San Vincenzo Romano

La canonizzazione di San Vincenzo Romano è avvenuta per mano di Papa Francesco il 14 ottobre 2018, in Piazza San Pietro a Roma. Quest’anno, dopo un triennio di stop forzato a causa della pandemia, la città si prepara a celebrare il suo “figlio più illustre” con la terza edizione della Notte Sacra Torre del Greco, evento organizzato dal Comitato Notte Sacra Torre del Greco, organismo nato quest’anno per dare struttura e continuità a questa importante manifestazione, che punta a diventare appuntamento fisso dell’autunno cittadino e motore per il rilancio sociale e turistico della stessa.

Una delle grandi novità di questa edizione è la Pedalata Cicloturistica, in programma nella mattinata di sabato 14 ottobre con il supporto degli esperti di Free Spirits on Tour. Un modo alternativo per guidare i partecipanti alla scoperta della città, sensibilizzandoli sui temi della mobilità sostenibile e green. Fari puntati sull’artigianato torrese del corallo e del cammeo, con dimostrazioni in centro storico e con l’apertura straordinaria del Museo del Corallo. Per partecipare, occorre registrarsi sulla piattaforma Eventbrite.

I 4 percorsi della Notte Sacra

Il programma si configura molto ricco e si sviluppa attraverso 4 itinerari: la Via della Fede; la Via del Santo; la Via del Mare e la Via degli Ipogei.

A questi itinerari, percorsi che identificano la vita di San Vincenzo Romano nei suoi vari aspetti, si aggiunge l’Itinerario di Preghiera, che culminerà con la solenne esposizione delle reliquie del Santo in piazza Santa Croce, che si configura tra i momenti più emozionanti e partecipati.

“Questa terza edizione della Notte Sacra – afferma Don Giosuè Lombardo, Parroco di Santa Croce – è speciale perché rappresenta l’occasione per ripartire dopo gli anni di stop forzato. L’entusiasmo è tanto e questo vuole essere un momento di incoraggiamento per i cittadini di Torre del Greco affinché colgano in pieno l’esempio virtuoso del loro Santo parroco che ancora oggi sprona a Fare bene il Bene, ad aprirsi senza ripiegare nell’indifferenza ma lasciandosi coinvolgere nella cittadinanza attiva per ricostruire le fondamenta della socialità. E tutti i giovani, tanti, coinvolti nell’organizzazione della Notte Sacra ci stanno indicando la via mettendo in campo energie e fede attiva in questo percorso”.

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*

Poster 70x100



“Il programma messo in piedi per questa terza edizione – sostiene Ciro Langella, membro del Comitato Notte Sacra Torre del Greco- è davvero importante perché riesce a coinvolgere e mettere in rete tantissime realtà. Fondamentale la partecipazione delle scuole del territorio che garantirà una grande presenza di giovani coinvolti attivamente. Ritengo che questa sia la strada da seguire affinché la manifestazione possa divenire, nel tempo, un motore di sviluppo sociale, culturale e, in prospettiva, di rilancio turistico della città. Una grande opportunità per valorizzarne i tanti punti di forza grazie alla potenza della figura di San Vincenzo Romano, oggi più che mai attuale con il suo messaggio”.

“Siamo molto soddisfatti – chiosa Vincenzo Nocerino, Presidente del Comitato Notte Sacra Torre del Greco – di aver dato una struttura ad un lavoro che ha radici profonde nella devozione per San Vincenzo Romano. Il comitato lavorerà per rendere la Notte Sacra di Torre del Greco un vero fiore all’occhiello della città, appuntamento riconosciuto e riconoscibile anche al di fuori dei confini cittadini e modello organizzativo di successo. La Notte Sacra sarà un momento di riscoperta della bellezza che anima la nostra città, l’occasione di partecipazione di tutta la comunità intorno al nostro parroco Santo che tanto ha amato la città ed i suoi concittadini, forgiandone il futuro”.

Torre del Greco raccontata attraverso le orme del parroco santo

Tra il 14 e il 15 ottobre, artisti, esperti, volontari, giovani, movimenti, associazioni, parrocchie, scuole, si esibiranno con la loro musica, arte e cultura nel corso della manifestazione, tra fede viva e cittadinanza attiva nel solco di San Vincenzo. Sono in programma concerti, mostre, estemporanee di pittura, musica e artigianato, chiese aperte, negozi del centro storico aperti, momenti ludico-educativi e visite guidate alle chiese ai luoghi simbolo, inclusa la casa del Santo, e ai musei in una serata nella quale arte e cultura la faranno da padrone. Un’occasione speciale per raccontare Torre del Greco attraverso la figura del suo Parroco Santo che, con la sua vicenda spirituale ed umana, riesce a raccogliere intorno a sé tutte le anime della città.

Il Comitato Notte Sacra Torre del Greco

Il Comitato Notte Sacra Torre del Greco è l’organismo che si occupa dell’organizzazione e dello sviluppo futuro della manifestazione dedicata a San Vincenzo Romano, il primo parroco Santo d’Italia, canonizzato il 14 ottobre 2018. Il Comitato, composto da un team di professionisti torresi che hanno già contribuito al successo delle precedenti edizioni e da una rappresentanza ecclesiale guidata da Don Giosuè Lombardo, parroco della Basilica di Santa Croce, nasce per gestire in modo capillare tutti gli aspetti organizzativi e la complessità della manifestazione che punta ad essere volano di rilancio sociale, culturale e turistico per Torre del Greco. Il lavoro del Comitato è improntato al consolidamento di una rete in grado di generare la più ampia partecipazione di tutti gli stakeholders cittadini, lavorando altresì in leale cooperazione con l’amministrazione comunale.