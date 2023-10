ULTIM’ORA. Torre del Greco, uomo precipita dal quarto piano di un palazzo

Caos in via Piscopia a Torre del Greco dove oggi, verso orario di pranzo, un uomo, P. C., sarebbe precipitato giù dal quarto piano di un palazzo, riportando gravi lesioni.

Torre del Greco, uomo precipita da un palazzo in via Piscopia

Sul posto sono giunti gli agenti di polizia mentre l’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Al momento non è stata ancora chiarita la dinamica della vicenda e nessuna pista è esclusa: potrebbe trattarsi di un incidente oppure di un presunto gesto volontario.

Diversi i testimoni che avrebbero assistito alla scena e allertato le forze dell’ordine. Tempestivo anche il trasferimento verso il vicino ospedale, dove l’uomo è attualmente ricoverato in gravi condizioni. La folla di persone ha poi man mano abbandonato il posto, lasciando libero il passaggio. Ora non resta che attendere ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di salute dell’uomo e sulle cause della rovinosa caduta.

Un episodio che si è verificato proprio a pochi giorni dalla tragedia avvenuta a Palazzo La Salle dove un dipendente del Comune torrese, Romualdo Tancredi, ha perso la vita dopo essere precipitato dal secondo piano della sede comunale.

L’uomo aveva 44 anni, lavorava come addetto al servizio economato al Comune di Torre del Greco ed era figlio di Nicola Tancredi, sindaco di Tortorella (in provincia di Salerno). Stando a quanto emerso sarebbe deceduto dopo un volo di circa 6 metri e ritrovato agonizzante proprio ai piedi della scala antincendio del palazzo comunale. La salma è stata sequestrata per effettuare l’esame autoptico e far luce sulle cause del decesso.