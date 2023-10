Torre del Greco incanta tutta Italia con le sue ricchezze e la sua arte. Ieri sera è andato in onda su Striscia la Notizia un servizio della rubrica Paesi e paesaggi dedicato alla città alle falde del Vesuvio: tra coralli e cammei passando per il porto, gli ipogei e il Parco nazionale del Vesuvio per raccontare i maestri dell’antica arte di trasformare in gioielli i frutti del mare.

Torre del Greco incanta l’Italia su Striscia la Notizia

Ad accompagnare Davide Rampello è stata Assocoral: “Torre del Greco: terra, fuoco e mare. Un bellissimo racconto ad opera di Davide Rampello, che nella sua rubrica Paesi e peasaggi ha egregiamente sintetizzato alcune tra le meraviglie di . Ancora una volta, il nostro artigianato artistico ha attirato l’attenzione di una tv nazionale come Mediaset, ed ha permesso a tutti gli italiani di entrare nel cuore di un tipico laboratorio torrese. I maestri del corallo e del cammeo di Torre del Greco sono beni culturali viventi”.

Ieri era stato annunciato in anteprima: “Questa sera venerdì 20 ottobre alle ore 20.30 su Canale saremo presenti in un servizio televisivo del programma satirico Striscia la Notizia. Ancora una volta, siamo orgogliosi di essere stati chiamati a rappresentare il nostro artigianato artistico e di aver accompagnato le telecamere Mediaset alla scoperta di alcune “perle” di Torre del Greco come l’Ipogeo Delle Anime e la Chiesa Di San Michele Arcangelo E Del SS. Sacramento, Villa delle Ginestre ed il porto. Non possiamo svelarvi di più, ma voi avete capito quale rubrica di Striscia la Notizia parlerà di noi?“.