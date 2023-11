Franco dopo Catania-Turris: “Diamo tutto per il mister. Dobbiamo lavorare senza parlare”

Al termine della beffarda sfida del Massimino finita 2-1 per il Catania, ha parlato ai microfoni della stampa il centrocampista della Turris, Daniele Franco. L’ex Avellino ha espresso tutta la sua delusione per l’ennesima sconfitta di questo periodo nero per i corallini, ma conferma la volontà della squadra di voler rimanere con Bruno Caneo sulla panchina. Le sue parole fanno capire tutta la frustrazione del momento e i corallini in attesa che si chiuda il turno sono chiamati a vincere domenica prossima contro il Cerignola.

Le parole di Daniele Franco dopo Catania-Turris

Franco apre la conferenza così: “Siamo molto arrabbiati perché abbiamo preso due gol allo stesso modo. Non possiamo commettere questi errori specialmente all’ultimo secondo di gara. Abbiamo tenuto botta contro una squadra importante agguantando il pareggio con una buona reazione. Poi c’è stata questa palla inattiva che ci ha condannato: non ci voleva”.

Il commento sul periodo nero: “E’ un periodo che capita un po’ a tutti nell’arco di una stagione. Personalmente lavoro sodo tutta la settimana per arrivare al meglio la domenica, poi a volte faccio bene ed altre meno. Più che di lampadina spenta, diciamo che è più un problema generale in cui non riusciamo a trovare le situazioni giuste in campo”.

Come si esce da questa situazione?: “In questo momento c’è da fare tutto tranne che parlare. Le chiacchiere non portano a niente. Bisogna lavorare ancora più forte dando il meglio di noi stessi sul rettangolo verde”.

Le parole su Bruno Caneo: “Noi diamo tutto, a prescindere dai risultati, al nostro allenatore. Sta passando un messaggio sbagliato come se noi non volessimo dare tutto per il mister. E’ una cosa sbagliata. Abbiamo sempre spinto verso questo allenatore. In questo momento, l’unico problema è legato alla mancanza di risultati”.