I coralli di Torre del Greco fanno il giro d’Italia: la Autieri li indossa nel suo musical

Torre del Greco protagonista del musical My Fair Lady: l’Assocoral è stata, infatti, scelta per realizzare i gioielli di scena, tra coralli e cammei prodotti nella città corallina e indossati da Serena Autieri, tra le protagoniste dello spettacolo, e gli altri membri del cast.

Serena Autieri con coralli e cammei di Torre del Greco nel musical

Sono proprio i gioielli torresi ad “impreziosire” il musical debuttato lo scorso 3 novembre presso il Teatro Sistina di Roma, prodotto da Enrico Griselli con la regia di A.J. Weissbard, la partecipazione di Fioretta Mari e tanti artisti sul palco: Serena Rossi, Ivan Castiglione, Manlio Dovì, Gianfranco Phino, Clara Galante e Luca Bacci.

Non solo coralli e cammei ma anche tantissime collane e bracciali in perle naturali adornano le protagoniste dello show. Torre del Greco è, infatti, tra le più grandi aziende italiane importatrici di perle di tutto il mondo, grazie agli scambi commerciali che da oltre 50 anni i torresi hanno con l’estremo Oriente.

L’arte corallina non poteva non incantare la costumista Silvia Frattolillo che ha scelto di abbinare agli abiti d’epoca utilizzati in My Fair Lady i preziosi torresi che rendono la città riconoscibile non solo in Italia ma in tutto il mondo.

“Ringraziamo di cuore il produttore Griselli, siamo onorati di aver preso parte a questo progetto con il nostro artigianato, il nostro saper fare. E’ stato un lavoro corale che ha coinvolto i nostri associati che ancora una volta hanno messo da parte l’individualità della propria azienda, al servizio di un progetto comune” – ha dichiarato il presidente di Assocoral, Vincenzo Aucella.

Così, lo spettacolo itinerante, fatto di centinaia di repliche in giro per l’Italia, diventa uno strumento di marketing territoriale che punta a valorizzare ancor di più quell’artigianato artistico che rende Torre del Greco la capitale mondiale della lavorazione del corallo e del cammeo.