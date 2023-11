I campioni del wrestling a Torre del Greco: l’eccezionale show sul ring a ingresso gratis

Dopo il grande successo dello scorso anno, il grande wrestling torna a Torre del Greco con lo show I Miti del Wrestling – Sky is the Limit 2, che vedrà i più grandi campioni europei scontrarsi sul ring allestito presso la tenda geodetica Lasalle, alle spalle del palazzo comunale. Si tratta di uno degli eventi più attesi che si terrà sabato 25 novembre, a partire dalle ore 20. L’ingresso è gratis.

I campioni del wrestling a Torre del Greco: show gratis

Lo spettacolo d’eccezione, di stampo internazionale, animerà la città corallina, grazie anche al forte impegno del sindaco Luigi Mennella. Per la prima volta a Torre del Greco, difenderà il titolo di campione dell’Unione Europea il francese Tom La Ruffa, ex superstar della WWE e della TNA, due tra le più importanti federazioni al mondo.

Dovrà sfidare due avversari altrettanto forti: l’ex campione europeo Fabio Ferrari e “l’imperatore di Roma” Flavio Augusto, già campione italiano. Nel corso dell’evento sarà dato spazio anche ad un torneo con otto dei migliori lottatori italiani, il cui vincitore sarà decretato miglior peso leggero del nostro Paese. Si esibirà anche Pain Keeper.

Il tutto davanti agli occhi del pubblico che potrà assistere agli scontri dei lottatori più acrobatici d’Italia, ammirando le performance dei moderni gladiatori che si affronteranno sul ring regalando uno spettacolo unico e ricco di adrenalina.

La specialità che ha visto esibirsi i grandi campioni del passato – come Hulk Hogan, The Rock, John Cena, Eddie Guerrero, Undertaker, Brock Lesnar, Roman Reigns – torna così protagonista nella città vesuviana e, in particolare, nel territorio torrese.

“Sono onorato di poter lottare per la prima volta in una città importante come Torre del Greco. Sono sicuro che io ed i miei avversari daremo vita ad una vera e propria battaglia, alla fine della quale sono certo di mantenere il mio titolo” – ha dichiarato il campione dell’Unione Europea Tom La Ruffa, che detiene la cintura dalla scorsa estate.