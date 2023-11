Comunità Energetiche a Torre del Greco, energia a costo zero: chi può fare domanda e come accedere

Il Comune di Torre del Greco dirama l’avviso pubblico di costituzione delle comunità energetiche, che producono energia elettrica a chilometro zero utilizzando fonti rinnovabili. L’energia prodotta viene condivisa tra i vari soggetti che ne fanno parte. L’amministrazione in questo modo dà seguito a quanto annunciato ad ottobre.

Le Comunità Energetiche Rinnovabili a Torre del Greco

Possono candidarsi coloro i quali sono in possesso di un impianto fotovoltaico, chi ha la possibilità di ospitarne uno, chi è interessato esclusivamente a consumare energia pulita e chi vuole investire sul territorio per la costituzione di comunità energetiche. Come si legge nell’avviso, infatti, in base al decreto legislativo 199 del 2021, che “amplia la potenza della comunità energetica rinnovabile a un megawatt e prevede che siano aggiornati i meccanismi di incentivazione per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità energetiche rinnovabili”, verranno seguiti questi criteri direttivi.

Chi può accedere

“Possono accedere all’incentivo gli impianti a fonti rinnovabili che hanno singolarmente una potenza non superiore a 1 MW e che entrano in esercizio in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto; per autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e comunità energetiche rinnovabili l’incentivo è erogato solo in riferimento alla quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo connesse sotto la stessa cabina primaria; l’incentivo è erogato in forma di tariffa incentivante attribuita alla sola quota di energia prodotta dall’impianto e condivisa all’interno della configurazione”.

I benefici delle Comunità Energetiche

L’ente ricorda come la comunità energetica produca benefici di diversa natura: Ambientali, derivanti dalla drastica riduzione delle emissioni di CO2 quale logica conseguenza dell’incremento di produzione di energia da fonte rinnovabile; economici, considerato che l’autoproduzione e l’autoconsumo in siti di energia consente una riduzione di costi; di carattere sociale, permettendo di aiutare la riduzione dei costi della bolletta e avviando una politica di lotta alla povertà energetica.

Come presentare la domanda

Per tali ragioni, il Comune invita gli interessati a presentare domanda attraverso il protocollo generale presente a palazzo La Salle o all’indirizzo pec: protocollo.torredelgreco@asmepec.it. “Sono molto orgogliosa – afferma l’assessore Laura Vitiello – di annunciare che il Comune di Torre del Greco ha aperto la manifestazione d’interesse per partecipare alle comunità energetiche. Possono aderire sia persone fisiche sia persone giuridiche. Si tratta di un passo significativo ed importante per promuovere politiche ed azioni volte a ridurre l’impatto ambientale e a garantire un futuro sostenibile alla nostra città”.

Comunità Energetica Rinnovabile a Torre del Greco: che cos’è

Una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) produce energia elettrica a chilometro zero. Lo fa utilizzando fonti rinnovabili e l’energia prodotta viene condivisa tra i vari soggetti che ne fanno parte. Si tratta di una modalità estremamente vantaggiosa di produzione e utilizzo dell’energia, sia economicamente che a livello ambientale, avendo lo scopo di contribuire al raggiungimento dell’obiettivo della decarbonizzazione. Un esperimento di questo tipo è stato già fatto a Napoli, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, dove 40 famiglie hanno già cominciato a produrre autonomamente energia elettrica.