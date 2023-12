Truffa dello specchietto a Torre del Greco: lanciano un sasso nell’auto di un anziano

Si è conclusa con l’intervento dei carabinieri la cosiddetta truffa dello specchietto messa in campo da un uomo e una donna ai danni di un anziano a Torre del Greco. I militari avrebbero assistito alla scena e bloccato i malviventi.

Truffa dello specchietto a Torre del Greco: la vittima è un anziano

La cosiddetta truffa dello specchietto continua ad essere una delle tattiche privilegiate dai criminali che sembrano prediligere come loro prede, proprio gli anziani. La dinamica è sempre la stessa: si incolpa il guidatore della vettura individuata di aver rotto il proprio specchietto, cercando di colpire in qualche modo la portiera del suo veicolo. Ne segue, così, una richiesta di denaro per riparare il “danno”.

L’ultimo episodio si è verificato a Torre del Greco dove i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno denunciato due persone, un uomo di 34 anni di Terzigno e una donna 70enne originaria di Montecatini Terme, per tentata truffa. I due sono già noti alle forze dell’ordine per reati specifici.

I carabinieri, durante il servizio, percorrendo via Giovanni XXIII avrebbero notato l’auto con a bordo la coppia. In pochi secondi, dal lato guida, uno di loro avrebbe lanciato un sasso che avrebbe colpito la portiera di un’altra auto in transito, con a bordo un 81enne del posto.

Proprio quando le due auto si sarebbero fermate, rendendo di fatto concreta la truffa dello specchietto, i carabinieri sarebbero intervenuti, interrompendo qualsiasi tentativo di persuasione. La coppia è stata denunciata mentre l’anziano ha potuto riprendere a guidare tranquillamente.

Nelle stesse ore si consumava un ulteriore importante intervento dei militari dell’arma, stavolta non a difesa di un anziano ma di una donna vittima di violenza. I carabinieri della compagnia di Giugliano, infatti, sono intervenuti all’interno di un hotel di Varcaturo per salvare una ragazza, di 35 anni, picchiata selvaggiamente dal fidanzato.