Conto alla rovescia per il bike sharing a Torre del Greco: il servizio potrebbe vedere la luce già nelle prime settimane del 2024.

Bike sharing a Torre del Greco, si parte a gennaio

Il servizio di bike sharing nella città del corallo sarà gestito dalla società pugliese Vaimoo: il protocollo d’intesa firmato dall’ente di Palazzo Baronale prevede l’utilizzo di veicoli elettrici sostenibili e made in Italy. In totale saranno 55 le bici elettriche in città, e 11 le stazioni di sosta.

Il servizio, attivo nelle maggiori città d’Italia e d’Europa da anni, prevede la possibilità di noleggiare, attraverso un’app, una bici elettrica in una delle stazioni di sosta che saranno installate sul territorio.

L’utente, scaricando l’applicazione sul cellulare, ha la possibilità di visionare le bici disponibili ed il livello di ricarica: collegando un metodo di pagamento (il servizio avrà una tariffa in linea con il mercato nazionale e la possibilità di abbonamenti) è possibile noleggiare il mezzo che può essere successivamente depositato anche in un altro punto di ricarica tra quelli indicati sulla mappa.

L’assessore Vitiello: “Passo significativo, ridurremo l’inquinamento”

Al momento, le zone individuate per gli stalli di sosta sono quelle di maggiore interscambio con le ferrovie, il centro cittadino ed i parcheggi, ma anche luoghi di grande transito di persone come S.Antonio e la Litoranea. L’assessore alla mobilità sostenibile, Laura Vitiello, fa sapere che è comunque in corso un’interlocuzione con la società di noleggio per individuare e segnalare le aree più idonee e funzionali alla sosta delle bici: pare però che già tra poche settimane il servizio sarà pronto per essere inaugurato e si scopriranno, quindi, i punti cittadini dove sarà possibile cominciare e terminare il noleggio.

“Nelle prossime settimane a Torre del Greco sarà attivato il servizio di bike sharing sul territorio. 55 e-bike dislocate in 11 stazioni di parcheggio mediante un sistema basato su una piattaforma innovativa che consente ai cittadini, agli stranieri ed ai pendolari di noleggiare e rilasciare le biciclette in qualsiasi punto della città ove sia presente una delle stazioni, tramite un’app dedicata”.

“Un servizio moderno già presente nelle maggiori e più importanti città italiane ed europee – spiega l’assessore pentastellato – Cosi favoriremo la mobilità sostenibile: un importante tassello del grande mosaico del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile. Un passo significativo per una città green in cui l’uso dei mezzi alternativi all’autovettura garantirà la riduzione dell’inquinamento atmosferico e del traffico“.