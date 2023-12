Prima domenica natalizia a Torre: sport e ZTL in centro, animazione in strada e Villa Macrina

Aria di Natale a Torre del Greco: la prima domenica di festa, 17 dicembre, è stata riscaldata da cielo limpido, sole e tanti eventi dedicati ai più piccoli che hanno rallegrato la città del corallo dal centro alla periferia.

Natale a Torre del Greco, prima domenica di eventi

Domenica di sole a Torre del Greco, la prima con le strade del centro storico libere dalle auto e con un calendario ricco di eventi. Anche la periferia cittadina è stata interessata: due animatori in abito natalizio hanno organizzato, in Villa Macrina, letture animate, baby dance e manipolazione di palloncini per i più piccini. Una mattinata con laboratori manuali e truccabimbi, con la produzione finale e la consegna delle letterine per Babbo Natale.

Nel centro chiuso al traffico, proprio davanti al villaggio natalizio allestito in Villa Comunale “Vincenzo Ciaravolo”, si è tenuto un evento sportivo, anche questo dedicato ai più piccoli. Una manifestazione a cura dell’Agorà Club a cui hanno partecipato 200 bambini under 13: gara di corsa sui 50 metri e torneo di chanbara (propedeutico degli sport orientali) che hanno visto protagonisti tanti giovani con impegno e gioia.

Domenica sera con negozi aperti, trenino e mangiafuoco

Proprio la rinata Villa Ciaravolo è stato l’epicentro degli eventi domenicali con l’area food aperta fino alle ore 22. Ma tutto il centro, complice la chiusura al traffico, è stato ricco di eventi: come ormai consueto nel periodo natalizio, l’apertura domenicale dei negozi ha animato le vie cittadine.

Ad entusiasmare i più piccoli, le maschere Disney che si sono prestate a selfie e saluti. Ma a “riscaldare” l’atmosfera è arrivato anche lo spettacolo di mangiafuoco tra i tanti torresi in giro per le strade dello shopping.

Un appuntamento con il Natale che si rinnova quotidianamente nel villaggio in Villa, ma si attenderà il prossimo lungo fine settimana nel quale si attende, come sempre, il rientro di molti torresi per passare le festività natalizie in famiglia e per i tradizionali brindisi in strada. In una città che ce la sta mettendo tutta per presentarsi con il suo volto migliore in queste ricorrenze di fine anno 2023.