Spettacolo a Torre del Greco: 3 concerti di Natale nelle chiese più belle della città

Tre concerti di Natale nelle chiese di Torre del Greco

Si parte domani, mercoledì 20 dicembre, alle ore 20, con il Concerto di Natale dell’associazione musicale Jubilate Deo che vedrà circa settanta musicisti fra solisti, professori d’orchestra e artisti del coro esibirsi all’interno della basilica di Santa Croce con un repertorio natalizio che spazierà dalla Russia alla Spagna passando per gli Stati Uniti d’America.

Giovedì 21 dicembre (sempre alle 20) sarà la chiesa del Carmine di piazza Luigi Palomba ad ospitare ‘a Nuvena con Sebastiano Somma. Nel corso della serata tre cantanti, accompagnati da un’orchestra, eseguiranno brani della tradizione natalizia e daranno vita ad una Zingaresca, in cui la Vergine Immacolata si sottopone alla lettura della mano di una zingara che le predice il futuro. Si passerà, poi, a ‘o ciaramellaro ‘e Napule di Raffaele Viviani, l’indimenticato attore e commediografo di Castellammare di Stabia.

La rassegna musicale si chiude venerdì 22 dicembre alla chiesa del Buon Consiglio (a Leopardi) dove andrà in scena il concerto dell’orchestra Artemus. Si tratta di uno show che passerà in rassegna i più grandi successi musicali dedicati al Natale, dallo storico Tu scendi dalle stelle fino ai grandi successi pop come All I want for Christmas is you di Mariah Carey.

Gli appuntamenti di Aria di festa riprenderanno subito dopo Natale. Il 26 dicembre è in programma, a Santa Croce, lo spettacolo Come è bello quel bambino a cura della ProLoco di Torre del Greco mentre venerdì 29 dicembre, sempre a Santa Croce, spazio al Concerto di Natale dell’orchestra sinfonica Pavlodar.