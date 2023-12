Presepe vivente a Torre del Greco, a due passi dal mare: oggi l’ultima serata

Presepe vivente a Torre del Greco, nella parrocchia di Portosalvo

A Torre del Greco, il presepe vivente arriva quasi sul mare: è la bella iniziativa della parrocchia di S.Maria di Portosalvo, sul porto corallino. Stasera, 30 dicembre, l’ultima serata.

Presepe vivente a Torre del Greco

Il presepe vivente, rappresenta l’aspetto più avvincente ed emozionante del Natale in questi giorni di festa capaci di rinnovare ovunque la loro magia e il loro incanto. Nasce nella città di Torre del Greco, esattamente nella zona del porto cittadino, il presepe vivente, nell’ambito della kermesse natalizia “Natale in casa Portosalvo” organizzata dalla comunità parrocchiale della zona mare: un vero e proprio spettacolo sacro intriso di spiritualità e tradizione. L’itinerario delle rievocazioni sacre ha il suo cuore pulsante nei vicoletti adiacenti l’antica chiesa parrocchiale di S.Maria di Portosalvo guidata dal giovane parroco don Vincenzo Vitiello.

In ricordo del presepe francescano di Greccio

“La prima rappresentazione della Natività della storia risale al 1223“, ci spiega don Vincenzo, “ed è stata realizzata da San Francesco, nel borgo di Greccio in provincia di Rieti. Il frate francescano, con l’aiuto del suo amico Giovanni Velita, al ritorno da un viaggio in Palestina, decise di rievocare la nascita di Gesù”. Al santo, Greccio ricordava Betlemme, e così espresse il desiderio di celebrare in quei luoghi la notte di Natale.

“San Francesco”, continua don Vincenzo, “incaricò, quindi, il castellano Velita di scegliere una grotta, dove avrebbe fatto costruire una mangiatoia, e di condurvi un bue ed un asinello. Secondo le agiografie, durante la Messa sarebbe apparso nella mangiatoia un bambino, che San Francesco avrebbe stretto tra le braccia”.

Nell’anno in cui si ricordano gli 800 anni dall’evento di Greccio, conclude il parroco, nasce l’idea di rappresentare questo evento storico con i bambini, i giovani e le famiglie della comunità. Un presepe vivente diverso dagli altri per la sua rappresentazione teatrale. Si tratta di un viaggio itinerante guidato da S. Francesco. Diverse scene ben ambientate dall’annuncio di Maria e Giuseppe, al viaggio in Betlemme tra le varie scene popolari, fino alla nascita di Gesù. Stasera, 30 dicembre, ci sarà la seconda ed ultima serata della rappresentazione: è possibile ammirare il presepe vivente dalle ore 19.30 fino alle 22.30.