Materassi abbandonati a Torre del Greco, per il sindaco è un complotto: “È boicottaggio, non inciviltà”

Materassi abbandonati in strada a Torre del Greco

Urla al complotto e al sabotaggio il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, che pubblica sui social le foto di alcuni materassi abbandonati lungo le strade appena pulite. Non è una tesi nuova quella del primo cittadino, il quale nei pochi mesi dal suo insediamento non raramente ha affermato che vi sia una regìa dietro questa pratica. Una regìa che sarebbe volta a insinuare nella mente dei cittadini l’idea di una città sporca.

Materassi abbandonati a Torre del Greco: per il sindaco è boicottaggio

“CI RISIAMO! Compaiono i “soliti” materassi usati lungo le arterie appena ripulite – afferma il sindaco Luigi Mennella – Siamo sulla Circumvallazione e in via Salvator Noto. In particolare, in quest’ultima strada il materasso “apparso” nella notte è lercio e sicuramente non era a casa di chi poi ha deciso di “smaltirlo” lungo la pubblica strada.

Basta però parlare di inciviltà! – continua il primo cittadino – È evidente purtroppo che siamo di fronte ad un vero e proprio boicottaggio! Siamo al lavoro per provare a capire se le immagini degli impianti di videosorveglianza delle zone interessate hanno “immortalato” l’azione di questi delinquenti. Ma una cosa è certa: sarà dura, ma il percorso di cambiamento intrapreso in un settore nevralgico e attorno al quale – come ci hanno insegnato gli episodi avvenuti in passato – sembrano ruotare troppe “attenzioni” non subirà alcun ritardo!”.