Il dopo Caneo: Raffaele in pole, Di Napoli è un’ipotesi e c’è un nome a sorpresa

E’ agli sgoccioli la seconda avventura di Bruno Caneo sulla panchina della Turris. Dopo la sconfitta di ieri contro il Sorrento i corallini hanno incassato il terzo ko del 2024 che ha fatto sprofondare la squadra di Torre del Greco in classifica, complici anche le vittorie di Messina e Monopoli. Stamattina infatti è previsto un incontro tra il tecnico sardo e la società per decidere la modalità di separazione, con la Turris che è pronta ad affidarsi ad una nuova guida tecnica per “portare la nave in porto” e raggiungere la salvezza.

La Turris pensa al nuovo allenatore, Raffaele in pole, Di Napoli è solo un’ipotesi

Il nome in pole è quello di Giuseppe Raffaele. L’ex tecnico del Potenza è la prima alternativa a Bruno Caneo. Nel suo curriculum vanta esperienze a Catania, Viterbo oltre il Potenza. Levata la breve esperienza di Viterbo, il tecnico siciliano ha raccolto buoni risultati, specialmente nella prima esperienza a Potenza. Il tecnico ha dalla sua il 3-5-2, modulo che è molto congeniale ai calciatori attualmente in rosa a Torre del Greco.

L’altro nome uscito è quello di Raffaele di Napoli, sul tecnico ex Giugliano c’è stato un interessamento da parte della società corallina che vuole tenere più strade aperte. Chiusa invece la strada su Leonardo Menichini, ex Monterosi, non ritenuto consono alla rosa attualmente a disposizione della Turris per modulo ed idee di gioco.

Rimane viva anche una piccola speranza per Daniele Di Donato, il tecnico appena esonerato dal Latina è un nome a cui la Turris pensa, anche se attualmente tra i tre probabili è quello più lontano da Torre del Greco. Il nodo in ogni caso si scioglierà a breve visto che i corallini sabato sera torneranno in campo per la sfida decisiva in chiave salvezza contro il Messina (che ieri ha vinto 1-0 contro il Taranto).