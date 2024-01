VIDEO/ Parco via Cavallerizzi, il rendering mostra come sarà: tanto verde ed un’area teatro

Parco via Cavallerizzi: le prime immagini del rendering

Il parco tra via Cavallerizzi e via Circumvallazione a Torre del Greco prende forma, almeno virtualmente: l’area, a ridosso del mercatino rionale, sarà un polmone verde nel centro cittadino.

Nuovo parco a via Cavallerizzi, ecco le immagini

Un video rendering che comincia a dare l’idea di quello che sarà il nuovo parco cittadino che, secondo il progetto già in piedi da anni e portato avanti dall’amministrazione guidata da Luigi Mennella, sorgerà nell’area a monte del mercatino rionale di via Circumvallazione, con ingresso anche da via Cavallerizzi.

Di pochi giorni fa, infatti, l’autorizzazione paesaggistica alla realizzazione del progetto: l’area è caduta in condizioni di degrado dopo l’interruzione dei lavori del cantiere. Sarebbero dovuti durare 120 giorni i lavori iniziati nel 2021, invece l’area era tornata ad essere ostaggio di rifiuti, sterpaglie ed abbandono.

Spazio per cani, fitness e relax

Il video realizzato in 3D grafica fa “sognare” i torresi, suscitando però anche commenti scettici: una distesa di verde che si innesta tra gli edifici scolastici delle scuole Nazario Sauro e Domenico Morelli e l’attuale area mercatale che, dopo il terremoto del 1980, ha ospitato i prefabbricati degli sfollati identificando da decenni la zona come “‘ncopp’ i container“.

L’obiettivo del progetto promosso dall’amministrazione comunale è far sì che le opere già esistenti siano abbellite e potenziate. A tal proposito, l’area dog sarà ampliata e attrezzata, mentre quella destinata ai giochi dotata di idonee percorrenze. L’area fitness, infine, sarà spostata, trovando una migliore collocazione, più funzionale ma allo stesso tempo decisamente integrata con il resto del parco.

Area teatro tra le scuole Sauro e Morelli

Proprio le due scuole, invece, saranno collegate pedonalmente attraverso il nuovo parco, che al centro avrà un’area teatrale, favorendo così l’interazione tra gli studenti dei due istituti. Le siepi e la restante parte riservata al verde, disciplineranno il contesto, affinché ciascuno spazio sia autonomo, fino a dotare tutto l’aggregato urbano di un polmone verde.

La realizzazione di un punto sosta-ristoro, servizi igienici, maggiore illuminazione e fontanine pubbliche saranno le altre dotazioni di un’area completamente pedonale e facilmente accessibile grazie a due parcheggi appositamente progettati.

Lo spazio centrale, completamente sgombro di attrezzature, risponderà poi a una volontà precisa: accogliere all’occorrenza le attività di protezione civile. A breve gli uffici avvieranno le procedure necessarie per individuare la ditta che sarà chiamata ad occuparsi dei lavori per la realizzazione dell’intero parco.