UFFICIALE: La Turris acquista l’attaccante Sulayman Jallow

La Turris ufficializza il suo nuovo attaccante. Ad arrivare alla corte di mister Menichini è Sulayman Jallow. L’attaccante arriva dal Latina dell’ex Gaetano Fontana con un bottino di 16 presenze (maggiormente da subentrato) con 2 gol e 1 assist. L’attaccante arriva a Torre del Greco dopo una trattativa abbastanza rapida iniziata qualche giorno fa. Jallow è il primo colpo offensivo dei corallini in questo mercato invernale e salvo clamorosi cambi di rotta e di uomini sarà anche l’unico con la società che si concentrerà su altri reparti in questa ultima settimana.

Il comunicato della Turris sull’acquisto di Sulayman Jallow

La Turris pochi minuti fa ha annunciato il calciatore con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito e sui propri canali social. Ecco la nota del club corallino: “La S.S. Turris Calcio comunica l’acquisto a titolo definitivo del calciatore Sulayman Jallow dal Latina Calcio 1932. L’attaccante gambiano, nato il 30 ottobre 1996, ha firmato un contratto fino al 2025”.

L’attaccante gambiano dispone di ottima velocità nonostante 1.90m di altezza. Il calciatore può giocare sia sulla fascia che come punta centrale, ruolo che gli ha dato maggiori fortune nell’esperienza con l’Aquila Montevarchi, con cui prima ha vinto il campionato di Serie D segnando 21 gol, poi la stagione dopo si è riuscito a confermare segnandone altri 6, nonostante qualche assenza di troppo. Oltre il Latina, il gambiano nel girone C di Serie C ha giocato con la maglia della Viterbese la scorsa stagione con 11 presenza, senza mai però trovare il gol.