Poliottica non è un negozio di occhiali qualsiasi. Situato in via Roma 44, è il negozio di Torre del Greco e di tutti i suoi abitanti, perché “chiunque deve potersi permettere un paio di occhiali”. Basterebbe questa frase descrivere Mario Giordano, titolare di una delle realtà storiche del centro città.

Poliottica, eccellenza di Torre del Greco: “Ci prendiamo cura dei nostri concittadini”

Mario è un uomo appassionato, competente e preparato, che sa esattamente come arrivare al cuore della sua clientela. Una tradizione di famiglia iniziata dal nonno, di cui lui porta avanti la terza generazione: “Mio nonno Mario Giordano ha iniziato questo mestiere un po’ prima della seconda guerra mondiale. All’epoca non esisteva ancora il negozio, si lavorava nei mercati: lui li esponeva, la gente li provava ed acquistava quelli con cui riusciva a vedere bene. Era un mondo completamente diverso. Il primo negozio l’ha aperto a via Pietro Colletta. Mio padre, Michele Giordano, è stato quello che ha dato una svolta verso la modernità”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Poliottica – Torre Del Greco (@poliottica)

Una tradizione di famiglia quasi centenaria

“È stato il primo a Napoli a fare le catene di ottica. Avevamo circa 8-9 negozi: a Fuorigrotta, a Pomigliano d’Arco, a Pozzuoli, a Secondigliano, ad Arco Felice e a Torre del Greco, dove mi trovo io. Papà faceva anche il grossista oltre ad avere le fabbriche, e qui rilevò un negozio. A Napoli le attività portavano il nome di Ottica Giordano, mentre questo si chiama Poliottica in quanto il nome dell’attività in cui subentrammo era già questo. La sua lungimiranza lo portò ad aprire più punti vendita quando ancora non esistevano catene, erano tutti negozi indipendenti. Purtroppo è finito troppo presto, io avevo dieci anni: da quel momento è passato tutto a mia madre”.

Poi è toccato a lui portare avanti la tradizione familiare: “Sono entrato quando avevo vent’anni, nel 1993, dopo aver fatto il servizio militare. È un lavoro che va fatto con amore: mia madre mi diede le chiavi in mano del precedente negozio e mi chiese cosa volessi fare. Le risposi che avrei voluto provare, e dopo oltre trent’anni sono ancora qui”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Poliottica – Torre Del Greco (@poliottica)

Qualche anno fa il trasferimento nella sede attuale: “Nel 2017 mi resi conto di aver bisogno di più spazio, i metri quadri erano pochi per gestire la mole di lavoro che intanto era cresciuta molto. Così decisi di trasferirmi qui, al civico 44 di via Roma a Torre del Greco”.

Oggi Poliottica è il punto di riferimento per gli abitanti di Torre del Greco: “Questo mestiere va fatto con amore e predisposizione: cerco sempre di trattare i clienti come vorrei mi trattassero loro. Ho tanti collaboratori, divisi tra ottici, contattologo e addetti alle vendite. Poi c’è chi si occupa del lato e-commerce, uno dei nostri punti di forza”.

Unica sede per scelta, perché il rapporto diretto con la clientela è imprescindibile: “Per mia scelta ho deciso di non aprire altri negozi, perché per offrire un servizio di qualità ai clienti bisogna innanzitutto essere presenti e dare l’esempio giusto a chi lavora assieme a te. Solo così riesci a creare un sistema di vendita d’eccellenza. Devi essere il primo a fare i sacrifici affinché le persone ti diano supporto e valore”.

Poliottica, eccellenza anche nel mondo virtuale

“Siamo rivenditori dei migliori brand in commercio (Cartier, Moscot, Gucci, Dior, Prada, Fendi e tanti altri) , che proponiamo sia nel nostro negozio ‘reale’ che in quello ‘virtuale’. Durante il periodo in cui abbiamo vissuto la pandemia, ho approfondito l’utilizzo dei social e lì ho capito l’importanza che avrebbe potuto avere questo strumento per vendere i prodotti anche in maniera virtuale. Il modo di guardare le vetrine da parte della clientela è cambiato molto negli ultimi anni, ed offrire la possibilità di poter sfogliare un catalogo comodamente da casa oggi è fondamentale”.

“Resto però dell’idea che bisogna continuare a dare importanza alla vita reale, ai negozi presenti sul territorio: vedere le strade piene di gente che passeggiano e si affacciano nelle attività commerciali è fondamentale per mantenere una socialità sana e tangibile”.

I migliori specialisti per aiutare il cliente a fare la scelta migliore

“Disponiamo di una sala misurazione molto attrezzata, nella quale i nostri quattro optometristi specializzati visitano i clienti che necessitano di una consulenza. Ci occupiamo di tutto quello che ruota attorno al benessere visivo. Siamo concessionari delle migliori aziende oftalmiche in commercio (ZEISS e HOYA su tutte)”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Poliottica – Torre Del Greco (@poliottica)

“Ci occupiamo chiaramente anche di contattologia (Alcon, Johnson e Johnson), mentre come montature siamo completi. Partendo da quelle tecniche, passando per la linea bambini: curiamo molto l’aspetto medicale. L’occhiale è ben seguito, è centrato e strutturato bene. L’unica cosa che non trattiamo online è proprio l’occhiale da vista: c’è bisogno che sia personalizzato, è necessario il contatto diretto con il cliente per rispondere a tutte le sue esigenze”.

Abbiamo un eccellente post-vendita: c’è una persona che si occupa esclusivamente alla cura della clientela dopo l’acquisto. Pezzi di ricambio, assistenza e tutto quello di cui si richiede ausilio. Per ogni aspetto del negozio, abbiamo un collaboratore dedicato.

Perché un cliente dovrebbe scegliere Poliottica?

“Perché siamo i più completi, lo siamo in tutto. A partire dal rapporto qualità-prezzo: siamo molto concorrenziali, motivo per cui lavoriamo bene anche online. Abbiamo la migliore scelta di montature, con quasi tutti i brand di medio-alto livello. Abbiamo anche molte offerte, perché ci rivolgiamo a tutti: da chi è alla ricerca del grande marchio, a chi invece è alla ricerca di un prodotto più consono alle proprie tasche. Tutti si devono poter permettere un paio di occhiali. Siamo l’Ottica di Torre del Greco, dei nostri cittadini: dobbiamo avere cura di chi ha possibilità come di chi non ne ha”.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Poliottica

Dove: via Roma 44, Torre del Greco (Napoli)

Info: pagina Facebook – +39 351 121 99 24 – 081 882 5661

Sito internet