Da Torre del Greco alla conquista di Siena: la Asd B.Bike Cycling Team alla Gran Fondo Strade Bianche

Week-end all’insegna del ciclismo a Torre del Greco. L’Asd B.Bike Cycling Team capitanata dal suo presidente Giuseppe Bottino parte alla volta di Siena per la Gran Fondo Strade Bianche, la classica del Nord più a Sud d’Europa. Si tratta di uno degli appuntamenti più prestigiosi delle gare di ciclismo amatoriale, dove non serve solo un buon allenamento poiché il meteo e le condizioni del terreno giocano un ruolo cruciale.

La Gran Fondo Strade Bianche fa il record con 7000 iscritti

L’evento inizia sabato 2 marzo con la 18° edizione delle Strade Bianche in cui vi saranno i ciclisti professionisti, tra cui Thomas Pidcock, vincitore dell’edizione 2023, e l’esordio stagionale di Tadej Pogačar, dominatore dell’edizione 2022, e la presenza di ex vincitori come Julian Alaphilippe (2019). Domenica 3 marzo, invece, prenderà il via la Gran Fondo Strade Bianche che quest’anno conta il record di 7.000 iscritti. I percorsi a disposizione dei granfondisti sono due: il primo più lungo e impegnativo di 138,5 chilometri, di cui 41,8 di sterrato e dislivello totale di 2.050 metri; il secondo di 87 chilometri, di cui 21,6 di sterrato e dislivello di 1.350 metri.

Da Torre del Greco alla conquista di Siena

Oltre al Presidente, Giuseppe Bottino e ai membri del Direttivo Elvido Campaniello, Michele Ruotolo e Gennaro Pinto, partiranno 12 atleti del team BBike Cycling team tra i quali spiccano in campo femminile Lidia Principe, neo vincitrice della prima edizione Gran Fondo delle Due Costiere, Rossella Diezzo e Marialuisa Langella. In ambito maschile, invece, prenderanno il via ai nastri di partenza Pasquale Sirica, Alfonso Striano, Aniello Panariello, Marco Terranova, Salvatore Ferraro, Giuseppe Francesco Maiello, Salvatore Pinto, Gennaro Borriello, Antonio Perna. Ad assistere lungo il percorso gli atleti, con rifornimenti e assistenza meccanica, ci sarà il Direttore Sportivo Mariagrazia D’Anna. Un week end ricco di emozioni e all’insegna dello sport attende il ciclismo Torrese a cui va un grande imbocca al lupo.