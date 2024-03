La furia di Menichini dopo Giugliano-Turris: “Vogliamo il giusto rispetto, c’è poca attenzione nei nostri confronti”

Il tecnico Leonardo Menichini è intervenuto nel post partita di Giugliano-Turris con il giusto temperamento, l’ennesimo errore grossolano arbitrale frena la Turris e il tecnico non ci sta. La premesse è che il trend cambi rapidamente per non compromettere una stagione già complicata di suo. Si spera di avere voce anche da parte della società che in merito nelle ultime settimane non è mai intervenuta col pugno pesante nonostante i tanti episodi che sono capitati nelle ultime settimane.

Le parole di Menichini dopo Giugliano-Turris

Le parole sulla sfida di stasera: “Devo fare i complimenti al Giugliano per i primi venti minuti, dove ci ha messo sotto ed ha segnato. Poi siamo usciti noi e abbiamo fatto il nostro calcio riuscendo a trovare subito il pareggio con Jallow ad inizio ripresa. Abbiamo avuto le nostre opportunità, un ottimo secondo tempo con qualità, girando palla e mettendo in difficoltà il Giugliano”.

Ennesima vergogna arbitrale: “E’ un periodo dove siamo sfortunati, oltre la traversa ma c’era un rigore su Scaccabarozzi netto, poi il rigore su Saccani di domenica scorsa, il gol in fuorigioco contro la Juve Stabia, forse siamo sfortunati con gli arbitri o c’è poca attenzione nei nostri confronti. Sono amareggiato perché stiamo raccogliendo meno rispetto a quanto meritiamo. Ma ripeto ci vuole più attenzione, vogliamo il giusto rispetto, sono sempre convinto che ci sia la massima buonafede degli arbitri, o siamo sfortunati o non lo so. Ogni partita c’è un episodio contro di noi e questa è l’attualità”.

Lunedì c’è la Casertana: “Noi dobbiamo continuare così, allenamento, lavoro, attenzione e migliorarsi, su questo aspetto il gruppo segue e su questo sono contento. Dobbiamo recuperare tutti i calciatori e arrivare pronti al finale di stagione, dove stiamo bene fisicamente e speriamo che qualche episodio vada a nostro favore”.