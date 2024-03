Spiagge da sogno a Torre del Greco, i cittadini in Litoranea per pulirle: come partecipare

Domani, sabato 9 marzo, i cittadini di Torre del Greco si riuniranno sul lungomare per dare il via ad un grande intervento di pulizia delle spiagge. Si tratta di un’iniziativa dell’associazione Sempre in pesca – in sinergia con Fondali Campania Aps e con il patrocinio dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella – aperta a tutti.

Pulizia spiagge a Torre del Greco: come partecipare

“Unisciti a noi per pulire le spiagge di Torre del Greco sulla Litoranea” – è l’invito rivolto dagli organizzatori a tutti i cittadini torresi, invitati a riunirsi nella mattinata di sabato 9 marzo per far risplendere le spiagge del lungomare, in vista dell’avvio della stagione estiva, quest’anno in partenza già da maggio.

La manifestazione, seguita in prima linea dall’assessore alla transizione ecologica Laura Vitiello, avrà come momento iniziale il raduno di volontari e cittadini alle 9:30 presso il bar Scala di via Litoranea. Qui riceveranno palette, guanti e sacconi per dare inizio alle pulizie dirigendosi sull’ampio tratto di sabbia.

“Amici e amanti del mare è tempo di fare la differenza. Il mare è il cuore della nostra terra, ma purtroppo è sempre più soffocato dai rifiuti. Vogliamo preservare la bellezza naturale delle nostre spiagge e proteggere la vita marina. Ogni pezzo di plastica che rimuoviamo è un passo avanti verso un ambiente più pulito e sano per tutti” – è la nota diffusa da Sempre in pesca.

“Non importa se sei solo o con la tua famiglia, se sei un appassionato del mare o semplicemente desideri dare una mano, ogni aiuto è prezioso. Unisciti a noi per un’esperienza gratificante e divertente, in cui potrai conoscere nuove persone, goderti la bellezza del mare e contribuire a una causa importante. Insieme possiamo fare la differenza. Non vediamo l’ora di pulire le spiagge insieme a te“.

Per ulteriori informazioni e per confermare la propria partecipazione basta scrivere a fondalicampania@gmail.com o contattare i responsabili di Sempre in pesca sui canali social.