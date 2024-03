Mercatorre, torna la fiera del vintage: 2 giorni di stand, street food e spettacoli per tutti

Doppio appuntamento con Mercatorre, la celebre fiera di Torre del Greco dedicata all’artigianato e al collezionismo che torna in versione primaverile con due serate speciali, il 23 e il 24 marzo 2024. Dalle 17 a mezzanotte CoBar e Stecca accoglieranno i visitatori nello spazio di archeologia industriale torrese (ex Molini Meridionali Marzoli) per dare vita ad uno degli eventi più attesi dalla cittadinanza.

Mercatorre, la grande fiera torna a Torre del Greco il 23 e 24 marzo

Tra espositori, street food, street art, intrattenimento musicale e giochi, il popolare “mercato” torrese a cielo aperto si conferma una vetrina per scoprire pezzi unici e rarità in un’atmosfera accogliente. Qui sarà possibile immergersi in un’ampia offerta di oggettistica, artigianato, arredamento e abbigliamento, rigorosamente in chiave retrò e vintage.

Oltre ad un’ampia proposta di prodotti e pezzi unici, Mercatorre darà spazio anche a momenti di svago e divertimento: il programma della manifestazione include spettacoli, intrattenimento musicale e attività culturali. Non mancherà, inoltre, l‘area street food per deliziose pause culinarie.

La zona industriale storica di Torre del Greco accoglie così la primavera animandosi di stand e iniziative adatte a giovani e famiglie. Mercatorre continua ad attestarsi come tappa imperdibile per i cultori del vintage e dell’artigianato che, perdendosi tra le ricche esposizioni, possono scoprire curiosità e pezzi rari, divertendosi allo stesso tempo.

L’iniziativa è organizzata da Stecca e CoBar, con l’obiettivo di attirare non solo i residenti ma anche turisti e appassionati, valorizzando uno dei luoghi simbolici di Torre del Greco. L’evento mira anche a promuovere l’artigianato locale e a sensibilizzare sul tema della sostenibilità e del riuso.