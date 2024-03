Da Torre del Greco al cratere del Vesuvio: domani la firma per il nuovo sentiero da sogno

Torre del Greco avrà un sentiero per raggiungere il cratere del Vesuvio con accesso diretto: il Protocollo d’Intesa tra il sindaco Luigi Mennella e il presidente dell’Ente Parco Raffaele De Luca sarà firmato domani, 16 marzo, alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli.

Da Torre del Greco al cratere del Vesuvio: il nuovo sentiero

Il Parco del Vesuvio si doterà, dunque, di un nuovo sentiero con accesso da Torre del Greco fino al cratere dell’imponente “gigante buono”. Una grande attrattiva turistica per la città del corallo che, ad oggi, non detiene una porta di accesso diretto al vulcano più famoso e sorvegliato del mondo. Pur snodandosi sotto le sue pendici, infatti, per raggiungere il Vesuvio da Torre del Greco è necessario spostarsi prima verso Ercolano, Boscotrecase o Terzigno.

Il progetto del nuovo percorso verso il Vesuvio, il primo in partenza dalla cittadina torrese (già trattato in anteprima da Vesuvio Live) tende a divenire sempre più concreto. Domani, infatti, alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli, dove ieri è stato inaugurato lo stand di Torre del Greco, sarà firmato il Protocollo avente ad oggetto l’apertura di un tavolo tecnico tra l’amministrazione comunale e l’Ente Parco ai fini della futura realizzazione di un sentiero di accesso al cratere con partenza in contrada Monticelli.

L’appuntamento è alle 14 durante il workshop Dal Mare al Cratere – Turismo sostenibile, opportunità e risorse a Torre del Greco, in programma alle ore 14. Si tratta di un’iniziativa promossa dal Presidente dell’Associazione Fondiaria Oasi Vesuvio Gerardo Borriello, dal Presidente dell’Associazione Area Porto Carlo Esposito e dalla Presidente della Commissione consiliare Cultura e Turismo del Comune di Torre del Greco Valentina Ascione.

Relatori del convegno, il sindaco Luigi Mennella e il Presidente del Parco Vesuvio Raffaele De Luca. All’evento, interverranno l’Assessore Regionale al Turismo Felice Casucci, la Vicepresidente del Consiglio Regionale Loredana Raia, il Consigliere Regionale Mario Casillo, la Consigliera delegata alla Mostra d’Oltremare di Napoli Maria Caputo, il Presidente di Assocoral Vincenzo Aucella. A moderare l’incontro, il Giornalista Salvatore Perillo.