Sconti sulla Tari e compostiere gratis a Torre per il compostaggio: cos’è e come si fa

Saranno distribuite domenica 24 marzo, a Torre del Greco, presso i gazebo allestiti in zona Leopardi e Sant’Antonio, le compostiere gratis per i cittadini che decideranno di praticare il cosiddetto compostaggio domestico, usufruendo di sconti sulla Tari: non tutti, però, sanno cos’è e soprattutto come fare per aderire a tale processo di tutela ambientale (godendo anche della riduzione sulla tassa dei rifiuti) per questo potrebbe risultare utile la guida di seguito proposta.

Compostaggio domestico a Torre del Greco: cos’è e come fare

Il compostaggio domestico è un processo naturale che consente di trasformare la sostanza organica presente nei nostri rifiuti organici della cucina e dell’orto (o giardino) in compost, ovvero un prodotto utile per fertilizzare la terra. Si tratta di un fenomeno che avviene in tempi brevi e che può essere garantito seguendo alcuni semplici accorgimenti.

In questo modo non solo è possibile ottenere un ottimo fertilizzante ecologico ma anche ridurre notevolmente la quantità di rifiuti avviati a smaltimento in discarica o inceneritore. Per attuare il compostaggio il cittadino può dotarsi di appositi composter, che saranno distribuiti gratuitamente nella mattinata di domenica, oppure facendo un tradizionale cumulo in un angolo del proprio giardino.

Di seguito le tipologie di rifiuti da compostare:

Rifiuti di frutta e verdura con bucce di agrumi che vanno ridotte in pezzi e distribuite all’interno del cumulo;

Gusci di uova (schiacciati);

Resti di carne e pesce (distribuiti nella parte centrale del cumulo);

Fondi di caffè e tè con filtro;

Alimenti avariati (togliendo eventuali liquidi e sminuzzandoli);

Mazzi di fiori (ridotti in pezzi);

Piante in vaso (sminuzzando le radici);

Lettiere di piccoli animali domestici (al centro del cumulo);

Piume e capelli;

Ossa (ridotte a pezzi);

Foglie ed erbe;

Ceneri (Solo di legno non trattato chimicamente e mai in misura superiore al 5% del totale dei rifiuti)

Potature di siepi e arbusti;

Carta e cartone (in piccole quantità, leggermente bagnati);

Lana e filanti naturali (senza coloranti sintetici).

Questi i rifiuti, invece, che non devono essere presenti nel cumulo:

Plastica;

Oggetti in legno verniciato;

Materiali ferrosi;

Vetro;

Calcinacci;

Olio esausto;

Pannolini;

Pile;

Medicinali scaduti;

Tessuti sintetici;

Pelli trattate;

Liquami.

Nella giornata di domenica, dalle 9 alle 12, i cittadini di Torre del Greco potranno recarsi presso gli appositi stand, tra Leopardi e Sant’Antonio, per ritirare le apposite compostiere, previa compilazione dei moduli scaricabili sul sito del Comune di Torre del Greco alla sezione modulistica dell’area Ambiente o attraverso l’app Velia Ambiente. Il regolamento prevede, per chi si occupa in proprio del compostaggio, una riduzione della tassa sui rifiuti pari al 30% per quei cittadini che, a seguito di controlli del personale dell’ufficio Igiene ambientale, abbiano aderito a questa pratica.