È in corso la manifestazione dei marittimi di Torre del Greco, che sono scesi oggi in piazza Luigi Palomba per protestare contro il taglio all’indennità di malattia che dal 1 gennaio 2024 ha visto una decurtazione dal 75% al 60% della retribuzione destinata ai lavoratori di mare. La richiesta è chiara: “Oggi ci sono malati oncologici, persone colpite da ictus o infarto, che non sanno come andare avanti. Stiamo chiedendo al governo di fare qualcosa per porre fine a questa situazione resa insostenibile dal taglio attuato il 1 gennaio 2024”.

VIDEO/ Taglio all’indennità, marittimi in piazza: “Malati oncologici in condizioni disperate”

Presente anche il Consigliere Regionale Di Fenza, che ai microfoni di Giuseppe Mennella ha dichiarato: “Ho saputo di questa iniziativa e sono qui al loro fianco perché non è possibile che persone affette da malattie o problemi personali vengano abbandonate a loro stesse. È il momento che il governo intervenga per garantire l’assistenza adeguata ai lavoratori”.

Così l’Assessore Piro, raggiunto dal nostro Giuseppe Mennella presente sul posto per raccogliere le testimonianze dei presenti: “L’amministrazione è sempre al fianco dei marittimi. Stiamo sostenendo in tutti i modi possibili questa manifestazione che riteniamo più che legittima da parte di questa classe di lavoratori. Riteniamo vergognoso il taglio all’indennità di malattia che è stato attuato ad inizio anno. Ci auguriamo che dopo le varie manifestazioni riusciremo ad ottenere un interesse più rilevante anche da parte delle altre città marittime, dalle quali per ora abbiamo avuto scarso appoggio”.