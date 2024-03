L259, l’innovativo street food di Torre del Greco: i panini diventano fritti e ancora più buoni

C’è un luogo a Torre del Greco in cui i panini si trasformano e diventano un viaggio tra tradizione e innovazione. Si tratta di L259, uno street food unico nel suo genere situato in viale Aldo Moro 13. Qui potrete assaggiare le creazioni di Nicola Stasi, chef del noto ristorante I Giardini di Cesare a Ercolano, che ha deciso di creare un corner a conduzione familiare con l’obiettivo di distribuire felicità agli abitanti della propria città.

L259, l’innovativo street food di Torre del Greco dove i panini diventano fritti e…ancora più buoni

“Era una sera di lockdown. Noi, come tutti in casa. È nei momenti bui che vengono in mente le idee migliori, i desideri. Pensavo a quelle piccole cose che mi mancavano. I miei figli immaginavano di andare in paninoteca, mia moglie di averne una tutta sua dove accontentare i desideri dei bambini. Lì capii di voler realizzare quello che oggi è realtà.

Iniziai a pensare alle mie origini, alla mia amata Torre del Greco, e venne naturale scegliere il nome ‘L259’: il nostro codice, il nostro DNA. Per non dimenticare mai dove siamo e da dove veniamo”.

A Torre del Greco, però, ci sono già tanti pub. Bisognava creare qualcosa di diverso, innovativo.

“Sapevo che non sarebbe bastato aprire una paninoteca come le altre, in una città dove già ce ne sono tante. Così ho iniziato ad elaborare un qualcosa di diverso da offrire, di unico nel suo genere. Da lì mi venne l’idea di creare il panino fritto, che dopo tanto lavoro, prove e combinazioni testate, è diventato in punto fermo attorno al quale ruota la nostra attività”.

Un’idea nata dopo tanto lavoro, ricerca, test, Ma come è fatto il panino fritto?

“È composto da un’impanatura particolare, è una ricetta segreta. La cosa caratteristica principale del nostro panino fritto è che non è pesante, ma rimane leggero. Il pane non si impregna d’olio, ma mantiene la sua morbidezza racchiuso da un guscio croccante”.

All’inizio non deve essere stato facile convincere i clienti.

“No. Non è stato facile all’inizio convincere la clientela: tutti pensavano si trattasse del solito calzone. All’inizio abbiamo faticato un po’, ma adesso il panino fritto è diventato una vera e propria must qui a Torre del Greco”.

“Di base noi proponiamo solo le tipologie di pane, il resto, gli ingredienti, li lasciamo scegliere alla gente. Abbiamo una serie di combinazioni in carta che proponiamo, ma non bisogna seguirle necessariamente. Nel tempo abbiamo proposto tante varianti special, seguendo anche gli eventi più importanti: quando il Napoli acquisto Osimhen, ad esempio, gli dedicammo un panino. Oppure creammo il PanZeppola, in onore della festa del papà”.

Ma il panino fritto non è fatto solo con il classico pane per hamburger.

“Certo che no. Una delle tipologie più apprezzate del momento è certamente la piadina fritta, che chiaramente si può farcire seguendo il gusto personale. Altro cavallo di battaglia è il famoso ‘cozzetiello’ di pane fritto, che proponiamo ad esempio con polpette al sugo o con salsicce e friarielli. Un panino che è stato molto apprezzato anche dalla nota tik toker Rita De Crescenzo, che l’ha assaggiato rimanendone estasiata”.

Come si fa ad offrire un prodotto sempre di prima qualità?

“Utilizziamo prevalentemente carni del territorio, reperendo le materie prime al mercato per offrire sempre un prodotto di qualità. Anche per questo abbiamo scelto di proporre un numero limitato di panini quotidianamente, per esaurire le scorte giorno per giorno in modo da dare sempre il meglio alla clientela”.

Ora però ci è venuta fame, consigliaci il tuo panino preferito.

“Se dovessi consigliare un panino? Certamente il nostro bun fritto con porchetta completa, parmigiana bianca classica, patatine e maionese. Una vera squisitezza”. E non fatichiamo a crederci, Nicola.

RIEPILOGO INFO

Cosa: L259

Dove: Viale Aldo Moro 13, Torre del Greco (Na)

Info: pagina Facebook – 376 039 0643

Quando: Tutte le sere dalle 19