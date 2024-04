Gira a Torre del Greco con la cocaina in auto, il trucco per nasconderla fallisce: arrestato

Un arresto questa mattina a Torre del Greco per spaccio di droga: nonostante un trucchetto utilizzato per nascondere il carico di stupefacente, un uomo è finito in manette.

Spaccio di droga, un arresto a Torre del Greco

I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco hanno arrestato per spaccio P.P., un 33enne originario del quartiere Materdei, già noto alle forze dell’ordine. All’interno della sua auto, a seguito di un fermo, è stata infatti rinvenuta della droga.

L’uomo, a bordo della sua Mercedes, è stato fermato in via Cavallo dai militari dell’arma che, dopo una perquisizione approfondita, grazie anche al prezioso contributo dei cani anti-droga, sono riusciti a risalire allo stupefacente, diligentemente nascosto all’interno della vettura.

Circa 510 grammi di cocaina sono stati ritrovati all’interno di una confezione sottovuoto, nascosta in un vano ricavato nella pedana del lato passeggero anteriore. Un trucco che, tuttavia, non è riuscito a salvare il 34enne dall’arresto. L’uomo è stato trasferito in carcere dove si trova attualmente, in attesa di giudizio.

Continuano, dunque, gli interventi di contrasto alle attività di spaccio in tutta la Campania. Soltanto poche settimane fa erano stati due uomini, padre e figlio rispettivamente di 62 e 25 anni, a finire in carcere per detenzioni di droga ai fini di spaccio. Avrebbero, infatti, nascosto oltre 60 chili di stupefacenti all’interno della loro abitazione, poi sequestrati dai carabinieri della stazione di Arpino di Casoria, in provincia di Napoli.