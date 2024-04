Menichini prima di Turris-Avellino: “Non facciamo calcoli, giochiamo spensierati, vogliamo un risultato importante”

La Turris si prepara alla sfida di domani sera contro l’Avellino. Per i corallini è fondamentale fare risultato per continuare a seguire il sogno salvezza diretta. Dall’altra parte però c’è un Avellino affamato di punti per la sua corsa ai play-off. In vista della sfida ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei corallini, Leonardo Menichini, che ha fatto il punto della situazione in casa corallina analizzando il momento di forma ai microfoni della stampa.

Le parole di Leonardo Menichini prima di Turris-Avellino

Sulla sfida di domani: “Ci siamo preparati bene. Conosciamo il valore dell’avversario che è terzo in classifica a due punti dal Benevento; hanno fatto una squadra per stravincere il campionato ed invece la Juve Stabia ha fatto meglio, ma è una squadra di assoluto valore, una società con grandi tradizioni, che vanta miglior attacco del campionato e con Patierno capocannoniere. Sarà, quindi, una gara complicata e difficile, ma ci siamo preparati bene ed indipendentemente dal valore dell’avversario vogliamo giocarci le nostre chances e le nostre possibilità di poter fare un risultato importante”.

Com’è andata la settimana?: “Abbiamo preparato la partita come sempre, con grande attenzione e meticolosità. Non certo è cambiato qualcosa perché arriva l’Avellino o abbiamo fatto qualcosa di diverso quando abbiamo affrontato la Juve Stabia che era prima in classifica. Abbiamo il nostro modo di giocare, vogliamo sfruttare al meglio le nostre caratteristiche, ma di fronte abbiamo un avversario molto forte che cercherà di impedire tutto questo. Però non facciamo calcoli, giochiamo spensierati e cerchiamo di ottenere il massimo da ogni gara”.

Le parole sugli avversari: “Il peggior avversario da affrontare in questo momento? Sì, vengono da un buon periodo, puntano chiaramente a vincere i playoff e ne hanno la possibilità, quindi vogliono migliorare la classifica e cercheranno di superare il Benevento. Ci sono tutti i presupposti per una gara complicata e difficile, dove gli episodi potranno determinare qualcosa di importante. Noi, però, dobbiamo essere pronti a combattere palla su palla, cercando di far girare la partita dalla nostra parte”.