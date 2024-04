Debacle corallina: la Turris perde contro l’Avellino 0-4

La Turris crolla, senza pietà e senza appello contro l’Avellino con un secco 0-4. Gli uomini di Menichini gettano la partita dopo i primi minuti con il rosso di Maestrelli e conseguente cartellino rosso che ha spianato la strada agli uomini di Pazienza. La classifica ora si complica, il Monopoli (che aggancia il Catania) scavalca i corallini e dietro la Virtus Francavilla si avvicina grazie al successo per 1-0 contro i catanesi grazie ad un gol di Artistico.

La cronaca di Turris-Avellino

La prima frazione parte all’insegna del nervosismo generale sia in campo che sugli spalti con la partita ferma per più di qualche minuto per lancio di petardi. Al 12’ è Casarini a suonare la sveglia corallina ma al 21’ arriva la prima beffa, Maestrelli atterra Patierno in area e viene espulso per somma di ammonizioni, dal dischetto va lo stesso ex Virtus Francavilla e sblocca (con Marcone che sfiora soltanto). L’Avellino sfrutta la superiorità e trova al 35’ il raddoppio, ancora Patierno, stavolta di testa sul primo palo insacca Marcone che accompagna la sfera in porta. Nel finale di tempo la Turris prova a farsi rivedere ma Scaccabarozzi spara alto da buona posizione.

La ripresa si apre con una doppia novità non proprio delle migliori, con i rossi di Esempio e D’Ausilio per degli scontri negli spogliatoi. L’Avellino dopo pochi minuti trova poi il tris con De Cristofaro che insacca facilmente dopo una finta. Al 58’ arriva anche il poker dell’Avellino con Ghiotti che insacca a porta vuota dopo un traversone dalla destra. La partita si abbassa di ritmo, Menichini prova a cambiare le carte sul campo ma senza risultato sperato. La Turris non si rende mai pericolosa mentre l’Avellino gestisce il possesso. Con la partita che si chiude senza grandi sussulti.