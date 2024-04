Gli studenti del Degni volano in Europa: coralli e cammei tra le eccellenze Made in Italy

Ragazzi e ragazze dell’IIS Degni di Torre del Greco parteciperanno a due importanti eventi di primavera a Copenaghen e Ginevra: nella capitale danese si celebrerà la Giornata del Made in Italy con gli occhi puntati alle meraviglie del mare ed in Svizzera per un importante contest.

Studenti del Degni a Ginevra e Copenaghen

Le eccellenze torresi del corallo e del cammeo volano in Europa al seguito delle giovani leve che aspirano a portarne avanti la gloriosa tradizione: gli studenti dell’Istituto Superiore “Degni” di Torre del Greco saranno ospiti nelle due importanti città europee per due differenti eventi che eleveranno, ancora una volta, l’arte ed il nome della città corallina nel mondo.

Un orgoglio condiviso con la città nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta stamattina 10 aprile negli storici locali dell’Istituto d’Arte in piazza Luigi Palomba, dove è ubicata anche la sede storica del Museo del Corallo. All’incontro hanno partecipato il sindaco Luigi Mennella, la dirigente scolastica prof. Benedetta Rostan, la vicepresidente del consiglio regionale della Campania Loredana Raia e Vincenzo Aucella, presidente dell’Assocoral, che ha fortemente voluto e seguito l’organizzazione delle iniziative.

Un laboratorio nell’ambasciata italiana

Nelle sale del Degni è arrivato il saluto via Whatsapp dell’ambasciatrice italiana a Copenaghen, Stefania Rosini, che accoglierà la delegazione torrese nei giorni 15 e 16 aprile: proprio il 15 di questo mese, infatti, ricorre la prima Giornata del Made in Italy, iniziativa voluta dal Ministero delle imprese e del Made in Italy. I giovani artisti, accompagnati dai più esperti operatori dell’artigianato del corallo e del cammeo, porteranno i prodotti simbolo cittadini e la loro lavorazione nella capitale danese nell’evento dal titolo: Gioielli del mare: l’artigianato italiano del corallo e del cammeo di Torre del Greco.

Il programma prevede tre punti: presentazione della lavorazione artigianale del corallo da parte di Assocoral e uso sostenibile delle risorse del corallo; un laboratorio con l’incisione di un prezioso, eseguita dal vivo da un maestro incisore, assistito da un giovane studente, dell’Istituto Superiore F. Degni di Torre del Greco; un percorso espositivo fotografico sull’oro rosso a cura del fotografo torrese Carlo Falanga.

A maggio il contest a Ginevra

Dal 9 al 12 maggio, invece, una delegazione di studenti è stata invece invitata a partecipare ad un’importante contest internazionale presso Ginevra: l’evento vedrà la premiazione di elaborati artistici di particolare rilievo. La trasferta nell’importante cittadina elvetica è motivo di particolare orgoglio poiché si tratta di un evento la cui partecipazione può avvenire esclusivamente su invito: questo testimonia l’importanza che l’arte torrese sta assumendo a livello internazionale nei più prestigiosi contesti.

Mennella: “Un orgoglio per gli studenti. A settembre Museo virtuale e Polo dei Saperi”

“Se fossi studente sarei entusiasta di portare questa bellezza di Torre del Greco all’estero. Stiamo lavorando per offrire a chi viene a Torre del Greco, oltre ad un’offerta turistica, anche la possibilità di visitare i luoghi del corallo“, sono le parole del sindaco Mennella.

Tempi più definiti per due importanti tappe che segneranno la presenza e l’importanza delle lavorazioni di corallo e cammeo in città: il Museo virtuale ed il Polo dei Saperi. “I lavori sono in corso, contiamo di terminare per settembre – ottobre prossimo e quindi procedere all’inaugurazione”.

La Ds Rostan: “Insegniamo la lentezza ma nei laboratori 3D”

“Una bellissima doppia opportunità che accompagna tutte le altre nelle quali la scuola riesce a testimoniare quello che i ragazzi riescono a fare ed imparare – le parole della D.s. Rostan – occasione di vanto per noi ma soprattutto per la città di Torre del Greco che può essere conosciuta per la sua storia e per la modernità di questa storia”.

Proprio con un occhio alla modernità, la dirigente sottolinea: “Insegniamo il valore della lentezza ma la nostra scuola è fatta di laboratori, in particolare ci apriamo alla contemporaneità con il nostro laboratorio 3D che gli studenti utilizzano abitualmente. Oltre a questo, abbiamo anche il museo che raccoglie le opere passate, attuali e quelle future”.

Assocoral: “Degni primo anello della catena: ma occhio agli sbocchi commerciali”

“Siamo sempre vicini alle attività del Degni che reputiamo il primo anello della catena che poi prosegue con l’attività delle nostre aziende. Avremo dei workshop formativi con una delegazione del Degni ma anche un momento di convegno e B2B tra aziende Assocoral ed operatori danesi – spiega Vincenzo Aucella, presidente dell’Assocoral – Un occhio anche agli sbocchi commerciali: noi come aziende dobbiamo anche considerare la sostenibilità economica di tali iniziative, anche per essere il naturale sbocco occupazionale degli artisti che si formano nella scuola.

L’esempio di Copenaghen è eclatante: è un mercato che non conosciamo, abbiamo pochissime richieste da quelle zone, ma la locale Camera di Commercio ci permetterà di incontrare 56 operatori tra grossisti e gioiellieri che potrebbero avviare delle collaborazioni commerciali con noi.”

Raia: “La regione valorizza questi studenti, possono diventare imprenditori di se stessi”

La vicepresidente del consiglio comunale campano Loredana Raia si sofferma sulle iniziative istituzionali intraprese negli ultimi anni per la valorizzazione dell’oro rosso: “Nel 2018 abbiamo voluto conferire a questo istituto la peculiarità di ‘indirizzo raro’. Le ragazze e i ragazzi che vengono formati in questo istituto fondato nel XIX Secolo devono avere una valorizzazione particolare”.

“Nel 2020 abbiamo favorito un protocollo d’intesa per la creazione di un percorso di alta specializzazione per 20 studenti che escono da questa scuola, per garantire loro uno sbocco lavorativo d’eccellenza ma anche per farli diventare imprenditori di se stessi”.