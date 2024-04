Rifiuti, guai per chi non differenzia: i sacchetti saranno aperti per rintracciare gli incivili

Rifiuti non conformi saranno contrassegnati, non ritirati ed aperti per controlli

Un bollino giallo con la scritta “Rifiuto non conforme” ed il sacchetto resta a terra, senza essere ritirato: l’annuncio del sindaco Luigi Mennella per combattere i “distratti” della raccolta differenziata.

Una pratica già abituale in tanti comuni vicini tra i quali Ercolano e Portici, ora è realtà anche a Torre del Greco: lo annuncia il primo cittadino Luigi Mennella per contrastare chi non effettua correttamente la raccolta differenziata.

Se fino a ieri i rifiuti non conferiti correttamente venivano comunque prelevati dalla Velia Ambiente, la ditta che si occupa della raccolta, per rientrare nel “calderone” della frazione indifferenziata con aggravio di spese per l’ente comunale, la musica sta cambiando: i rifiuti non conformi saranno lasciati sul posto e contrassegnati da un bollino giallo di notifica.

“Rifiuto non conforme: l’utente è tenuto a riportare il sacchetto nella propria abitazione, differenziare i rifiuti attenendosi alle direttive indicate nella guida e rispettare il giorno riportato sul calendario per un corretto conferimento”. Questo è quanto riportato sui bollini apposti dagli operatori alla nettezza urbana, con tanto di QR code e riferimenti della ditta assegnataria del servizio di raccolta.

Una spinta alla differenziata in vista dell’estate

Una soluzione promessa dall’amministrazione comunale ed anticipata dall’assessore al ramo Antonio Ramondo fin dal passaggio al conferimento monomateriale dell’autunno scorso, invocata anche da una parte di cittadini ligi alle buone pratiche della differenziazione dei rifiuti: con la speranza che i più “distratti”, vedendo i propri sacchetti selvaggi restare sotto casa, si convincano “con le buone” ad una condotta più rispettosa del regolamento in materia di conferimento.

Ma se ciò non dovesse bastare, l’annuncio dell’amministrazione comunale è che i sacchetti saranno anche aperti per rintracciare eventuali “prove” utili ad identificare i trasgressori. Una stretta per riportare a livelli accettabili la percentuale di raccolta differenziata a Torre del Greco e scoraggiare il più possibile comportamenti dannosi per l’igiene urbana, anche in vista dell’arrivo della stagione calda.