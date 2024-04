La FIGC loda il settore giovanile della Turris, il responsabile Passaro: “Chi non studia non gioca”

Arrivano complimenti importanti da parte della FIGC al settore giovanile della Turris. I corallini, nel settore giovanile, presentano all’interno dello staff un responsabile che segue il rendimento scolastico dei giocatori. Un elemento da non sottovalutare, specialmente per la formazione dei giovanissimi, che spesso tralasciano gli studi per seguire il sogno di diventare calciatori. Per evitare ciò a Torre del Greco c’è Catello Passaro, intervistato proprio dai canali ufficiali della FIGC.

Il modello giovanile della Turris che piace anche alla FIGC

La FIGC con un lungo articolo ha voluto fare i complimenti alla Turris: “Grande attenzione alla crescita complessiva di ogni calciatore, sia sotto l’aspetto tecnico che comportamentale. È l’approccio della Turris, appena approdata ai quarti di finale del campionato Under 16 di Serie C e ancora in corsa per un posto ai play off nell’Under 15. Una realtà che, oltre alla parte calcistica, segue i propri ragazzi sotto tutti gli aspetti che riguardano la crescita di ogni individuo, con l’obiettivo di formare dei giovani uomini e non soltanto dei calciatori”.

Il focus sullo studio

Le parole del responsabile Catello Passaro: “Per noi è molto importante curare i nostri ragazzi a 360 gradi e al di là della parte tecnica ci teniamo moltissimo all’aspetto comportamentale e al rendimento scolastico dei nostri atleti. E su queste linee guida che abbiamo deciso di seguire siamo molto rigidi, anche a costo di non far giocare chi per esempio non studia. Molti dei nostri giocatori provengono dalla scuola calcio, nella squadra Under 15 guidata da Luigi Froncillo, praticamente tutti ed è una grande soddisfazione vedere certi risultati. Stesso discorso per l’Under 16 allenata da Ciro Vivace, che sta facendo un grande lavoro sui ragazzi, soprattutto nei momenti difficili. Ha rispettato le aspettative che avevamo a inizio stagione e ora, senza temere nessuno, affronterà i quarti così come ha disputato l’intero campionato”.