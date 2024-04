VIDEO/ Piovono calcinacci in pieno centro a Torre del Greco, colpita una donna: le sue condizioni

Ancora un pericolosissimo crollo a Torre del Greco. Questa mattina, in via Cappuccini, sono caduti calcinacci dal cornicione di un palazzo poco prima delle ore 9. Una donna di 52 anni è stata colpita da alcune pietre, rimanendo ferita. Trasportata immediatamente all’ospedale Maresca, fortunatamente non è in pericolo di vita ma ha riportato alcune escoriazioni.

Piovono calcinacci in pieno centro a Torre del Greco, colpita una donna: le sue condizioni

Sul posto sono giunti prontamente Vigili del Fuoco e Polizia Municipale, che hanno provveduto a transennare la zona, vietandola al traffico, e a mettere in sicurezza gli edifici e le attività commerciali. Solo 14 giorni fa si era verificato un episodio molto simile a piazza Santa Croce: in quell’occasione nessun passante era stato colpito.

L’episodio ha acceso nuovamente i riflettori su una situazione molto grave che si protrae da tempo a Torre del Greco: il fatiscente stato in cui si trovano numerosi edifici della città. Palazzi crollati, calcinacci caduti, frane: negli ultimi mesi si sono verificate una serie di catastrofi, che continuano a segnare in maniera indelebile la sicurezza degli abitanti.

Urge un intervento repentino di tecnici e operatori del settore che verifichino quantomeno lo stato degli stabili più a rischio, per far si che non accadano più fatti del genere, che mettono a repentaglio l’incolumità dei civili.