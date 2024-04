La fuga tra i palazzi, decine di persone alle finestre: arrestato ladro di auto a via Cimaglia

Via Cimaglia

Una fuga a Torre del Greco tra le case, poi il tentativo di scavalcare un cancello ed infine le manette. Una giornata movimentata in via Cimaglia, dove un uomo di 63 anni ha cercato di rubare un’auto parcheggiata sulla strada, dandosi poi alla fuga disperata quando si è accorto che i militari lo stavano per acciuffare.

Arrestato ladro di auto a via Cimaglia

C.A., 63enne di Castello di Cisterna, era quasi in auto quando i Carabinieri lo hanno individuato ed a quel punto non ha avuto scelta: doveva abbandonare quella Fiat 500x e tentare di scappare. Così è iniziata la fuga, con il ladro che è passato attraverso un condominio, dovendo infine interrompere la corsa quando ha provato a scavalcare un cancello senza riuscirci.

Decine di persone hanno assistito alla scena

I carabinieri lo hanno così arrestato, una scena alla quale hanno assistito decine di persone affacciate da balconi e finestre della zona residenziale. Durante la perquisizione sono state trovate le chiavi utilizzate per forzare il veicolo, tra le tante anche una sorta di passe-partout. L’uomo è stato arrestato per tentato furto aggravato. È ai domiciliari, in attesa di giudizio.