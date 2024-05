Un uomo è stato trovato morto all’interno della propria abitazione in via Litoranea (civico 128), a Torre del Greco. Dalle prime ricostruzioni si tratterebbe di una persona anziana, che avrebbe deciso di togliersi la vita in un momento di sconforto.

ULTIM’ORA/ Torre del Greco, uomo trovato impiccato nella propria abitazione

L’uomo, nativo di Torre del Greco, avrebbe perso la moglie l’estate scorsa, stando a quanto stiamo provando a ricostruire raccogliendo le testimonianze degli abitanti della zona. La scomparsa della donna amata avrebbe provocato in lui un malessere tale da averlo, probabilmente, portato a compiere il gesto estremo. Chiaramente per ora si tratta solo di supposizioni basate su quanto raccontato dai presenti.

Sul posto sono giunte le forze dell’ordine, che stanno raccogliendo le prime informazioni cercando di risalire alla dinamica esatta, che purtroppo è parsa abbastanza chiara fin dal ritrovamento del corpo senza vita dell’anziano. Non c’è stato nulla da fare per i sanitari del 118, giunti sul luogo pur in maniera tempestiva. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità di Torre del Greco, rimasta letteralmente attonita. Seguiranno aggiornamenti più precisi nelle prossime ore.