Va a casa dell’ex moglie per ucciderla ma ci trova i carabinieri: arrestato 60enne

Ancora un episodio di violenza di genere, finito senza gravi conseguenze solo grazie al coraggio della potenziale vittima: un 60enne ha minacciato l’ex moglie che però va dai carabinieri di Torre del Greco per denunciare e lo fa arrestare.

Violenza di genere, moglie denuncia e fa arrestare l’ex

Succede a Torre del Greco: un uomo di 60 anni è sottoposto al divieto di avvicinamento alla coniuge. Ma nonostante la misura imposta dal tribunale di Torre Annunziata, non si arrende e continua a molestare sua moglie dalla quale si era ormai separato.

Nello specifico, l’uomo avrebbe prima contattato la sua ex e poi minacciata di morte. Ma la vittima non si è lasciata intimorire dalle minacce dell’ex marito ed ha prontamente fatto la coraggiosa scelta di andare dai carabinieri della stazione di Torre del Greco per denunciare il tutto. In caserma, ha raccontato gli antefatti e le minacce ricevute poco prima, allertando i militari che si sono prontamente mobilitati.

L’uomo era armato, tragedia sfiorata

L’uomo, nel frattempo, aveva deciso di dare seguito alle sue minacce: così si sarebbe messo in sella al suo scooter e, armato di coltello, si sarebbe diretto verso casa dove sperava di trovare la moglie per compiere chissà quale gesto sconsiderato.

Ma la donna era già in caserma, al sicuro: di lì a poco sono giunti invece i militari dell’Arma che hanno bloccato e disarmato l’uomo e lo hanno condotto in camera di sicurezza dove è tuttora in attesa di giudizio. L’uomo dovrà rispondere della violazione del divieto di avvicinamento.

Una violenza simile pochi giorni fa

Un fatto che pare la copia carbone di quanto accaduto appena due giorni fa a Varese, dove un uomo ha sfregiato l’ex compagna ed ucciso il suocero, a quanto pare per una lite in merito all’affidamento del figlio: anche in quel caso, l’aggressore era sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento. Fortunatamente, l’episodio avvenuto all’ombra del Vesuvio ha avuto un finale meno cruento.