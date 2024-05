Continua il poco senso civico di alcuni cittadini torresi. In mattinata infatti ci è arrivata una segnalazione direttamente dalla Villa Ciaravolo, parco che negli ultimi mesi ha suscitato molta attenzione con una serie di opere di riqualificazione e migliorie varie che lo ha reso di nuovo protagonista del centro di Torre del Greco. Nei giorni scorsi ai nostri microfoni il sindaco Luigi Mennella aveva messo tra le cose più importanti del suo primo anno a Palazzo Baronale proprio il restyling del polmone verde di corso Vittorio Emanuele, invitando al rispetto del bene pubblico.

Bambini sulle aiuole per raccogliere i fiori, bene pubblico

Una segnalazione che ci giunge oggi 8 maggio 2024 ma è relativa ad un “fattaccio” di qualche giorno fa. Non sarebbe la prima volta che i genitori lasciano liberamente giocare i bambini sulle aiuole della Villa Ciaravolo, di recente riaperta dopo importanti interventi di riqualificazione. Nella fattispecie, la piccola sembra stringere tra le manine proprio uno dei fiori rosa dell’aiuola all’ingresso del parco.

Sono state varie le segnalazioni e le discussioni anche social su questo tema: le testimonianze riportano come le aiuole, un bene pubblico da rispettare, siano state talvolta deturpate anche con la sottrazione di fiori da parte di privati cittadini. Il tutto poi rafforzato dalla voce del sindaco Mennella che più volte ha lottato per il senso di civiltà e la buona fede, volte a tutelare il colpo d’occhio del centro di Torre del Greco.

Molti gli episodi dibattuti sui social

La stessa villa comunale da metà 2023 ha subito una serie di cambi di look a seconda della stagione per essere sempre al passo e poter regalare un angolo di divertimento e relax anche per i tanti giovanissimi, nel rispetto delle opere pubbliche. Questi episodi, non rarissimi, danno però ragione ai tanti scettici che all’annuncio della riapertura del piccolo gioiello verde cittadino hanno commentato in massa: “Bello, ma quanto durerà?”.

La speranza è che tutti possano remare dalla stessa parte per il bene della città, dimostrando senso civico e soprattutto appartenenza per la nostra terra. Non condanniamo il gesto dei bambini, ma chiediamo maggiore attenzione da parte dei propri genitori: solo così Torre del Greco può ritornare al suo lustro o perlomeno può gettare le basi per ritornarci.